比no show更氣！訂位客1通電話讓店家氣炸 同業曝防受害手段

比訂位不到更讓店家生氣的行為是什麼呢？一位餐飲店業者發文，透露有天客人訂3個人的位置，等到約定時間5分鐘後，明明已經看到3人走到門口了，卻被其他朋友拉到馬路對面，隨後立刻取消訂位，讓店家氣炸。對此，其他餐飲業者也分享更奇葩的取消訂位事蹟，另有人推薦用「訂位系統」，才能真正避開奧客。

一名餐飲業者在Threads發文，詢問網友：「大家遇過最扯的取消訂位是什麼？」他曾遇過3名客人預訂19:00的位置，到了19:05時看到3個人出現在門口，卻突然被友人一邊笑著一邊往馬路對面拉，隨後看到他們拿起手機準備打電話。

原PO描述，之後餐廳果然接到他們來電，說有臨時的事情不能去，要取消訂位，並且邊說邊笑，讓原PO氣炸：「祝你們以後吃飯餐廳都沒開。」

此文一出，引起不少業者的共鳴，紛紛直呼離譜，「哇！這比no show還誇張」、「台灣的客人真的超沒品，果然就是不要開放訂位才好，先到先贏，訂位遲到no show超多」、「超級壞」、「這種的我也遇過」。

不少餐飲業者也分享客人取消訂位的經驗，「時間到了才走來說：我們同時訂了隔壁，現在覺得比較想吃那間，所以要取消你們家」、「一桌8位，6人已上樓入座，一人在樓下等停車的人，結果還不到5分鐘，6人全部下樓，跟著在樓下的人一起走了，也是回了一句臨時有事」、「假日12點訂位15大2小，前一個禮拜有跟客人打電話確認人數跟訂位時間，當天12點10分人還沒到，一直撥打他們的電話，起碼10通都沒人接」。

更有業者分享反制手段，包括利用「訂位系統」或把取消訂位的顧客加入黑名單，「請全天下各位老闆看好，訂位一律使用訂位系統，訂位綁信用卡，預扣訂金，不接受的恭喜你們避開一個奧客」、「都知道電話號碼了，黑單他就好了，順便通報附近同業一起黑單以免受害」。