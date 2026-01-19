早餐店沒開被貼滿紙條！鐵捲門變應援牆 網看哭：老闆賣的是人情味

一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，並以「鐵捲門上有洋蔥」形容眼前景象。照片中，一家早餐店因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出公告，原本簡單的告示，四周卻被數張字條包圍，上頭的文字讓不少網友瞬間紅了眼眶。

一家早餐店老闆因病休息，鐵捲門上被貼滿顧客留言。 圖擷自臉書粉專「爆料公社」

從照片可見，熟客們紛紛在公告旁留下打氣字條，還有特別熱心的顧客直接印出附有圖片的A4紙張，上頭寫著「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油，祝您早日康復」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上我都餓肚子」、「希望老闆早日康復」，字字句句滿是關心與祝福。

更令人動容的是，這些印刷紙張與便條的空白處，也被其他顧客一一補滿心意，「早日康復，想吃麵加蛋」、「願快快好起來，我好想喝大冰美」、「我天天經過，天天肚子餓」、「想吃漢堡蛋」、「我也是，祝早日康復，烤煎蛋焦一點」、「祝阿姨早日康復」、「阿姨想你」，每一句都藏著滿滿牽掛。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，直呼被畫面感動「看樣子老闆賣的不只是早餐」、「老闆賣的是人情味」、「老闆東西好吃以外，一定是個有溫度的人」、「這位老闆做人很成功，台灣人就是溫暖」、「除了好吃，一定還很有溫度」、「好暖的客人們，可見平時老闆是多麼暖的人」、「這什麼有愛的畫面啊，老闆平常一定待人不錯才會有這種禮遇」。也有熟客補充店家資訊，「這家早餐店在（台北市）市民大道跟中山北路口，老闆娘很親切而且東西便宜又好吃」。