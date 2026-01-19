快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

早餐店沒開被貼滿紙條！鐵捲門變應援牆 網看哭：老闆賣的是人情味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享某家早餐店鐵捲門被貼滿留言。早餐店示意圖，非文中店家。 聯合報系資料照
一名網友分享某家早餐店鐵捲門被貼滿留言。早餐店示意圖，非文中店家。 聯合報系資料照

一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，並以「鐵捲門上有洋蔥」形容眼前景象。照片中，一家早餐店老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出公告，原本簡單的告示，四周卻被數張字條包圍，上頭的文字讓不少網友瞬間紅了眼眶。

一家早餐店老闆因病休息，鐵捲門上被貼滿顧客留言。 圖擷自臉書粉專「爆料公社」
一家早餐店老闆因病休息，鐵捲門上被貼滿顧客留言。 圖擷自臉書粉專「爆料公社」

從照片可見，熟客們紛紛在公告旁留下打氣字條，還有特別熱心的顧客直接印出附有圖片的A4紙張，上頭寫著「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油，祝您早日康復」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上我都餓肚子」、「希望老闆早日康復」，字字句句滿是關心與祝福。

更令人動容的是，這些印刷紙張與便條的空白處，也被其他顧客一一補滿心意，「早日康復，想吃麵加蛋」、「願快快好起來，我好想喝大冰美」、「我天天經過，天天肚子餓」、「想吃漢堡蛋」、「我也是，祝早日康復，烤煎蛋焦一點」、「祝阿姨早日康復」、「阿姨想你」，每一句都藏著滿滿牽掛。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，直呼被畫面感動「看樣子老闆賣的不只是早餐」、「老闆賣的是人情味」、「老闆東西好吃以外，一定是個有溫度的人」、「這位老闆做人很成功，台灣人就是溫暖」、「除了好吃，一定還很有溫度」、「好暖的客人們，可見平時老闆是多麼暖的人」、「這什麼有愛的畫面啊，老闆平常一定待人不錯才會有這種禮遇」。也有熟客補充店家資訊，「這家早餐店在（台北市）市民大道跟中山北路口，老闆娘很親切而且東西便宜又好吃」。

早餐店 老闆 暖新聞

延伸閱讀

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

比失明恐怖！長輩堅持不看眼科 照護員1句話嚇到她立即去掛號

無專長只能當保全？男嘆「40歲沒老闆想教」 網指引明路：月領8萬

吃到飽總太快投降？日研究揭4秘訣「欺騙大腦」 餐前空腹反而吃最少

相關新聞

早餐店沒開被貼滿紙條！鐵捲門變應援牆 網看哭：老闆賣的是人情味

一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，並以「鐵捲門上有洋蔥」形容眼前景象。照片中，一家早餐店因老闆疑似身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出公告，原本簡單的告示，四周卻被文字包圍，畫面曝光後讓不少網友瞬間紅了眼眶。

帶小小孩吃飯服務生1行為超危險 一票家長共鳴：根本來不及阻止

帶嬰幼兒前往餐廳用餐請務必注意安全，如有不慎常常造成小孩受傷。一名網友發文，呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方的空間時將菜放到上面，因為此舉可能導致嬰幼兒亂抓菜品進而發生危險，此文引起許多家長們的共鳴。

超商滿地禮盒誰在買？網推1類人最需要：踏入親戚家前10分鐘全靠它

一名女網友在Threads發文表示，每次看到便利商店堆滿禮盒，心裡總會想「這些真的賣得出去嗎」、「賣不出去的加盟主都要自己吸收嗎」，並質疑是否有人會在超商購買禮盒送人。

蛋撻不唸「ㄊㄚˇ」！ 肯德基之亂意外揭正確讀音 網驚：唸錯多年

肯德基近日拋出震撼彈，宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購潮。然而，所謂的停售僅是產品升級，官方宣佈將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，社群小編在留言區的「神回覆」更被指是提油救火，釀成一場行銷災難。不過，在一片罵聲中，卻有網友意外發現「蛋撻」的讀音長久以來都被大眾唸錯了。

妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

雲端發票雖環保方便，但若設定步驟沒做完，恐與財神爺擦身而過。財政部日前才提醒民眾，114年（2025年）7-8月期統一發票領獎期限至今年1月5日截止，沒想到真的有苦主現身說法。慘痛的勸世文在短時間內吸引超過300萬人關注，讓無數網友嚇得趕緊檢查自己的載具設定。

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

一名愛好登山的攝影師「Scott Pai 山小白」在臉書分享自己兩周內先後前往沖繩與墾丁的旅遊經驗，並以交通便利性作比較。貼文指出，從台北出發前往沖繩，中午12點從台北車站出發至機場，搭乘約一小時的班機，下午16:10抵達沖繩，單趟花費四個小時多，來回機票約新台幣5000元出頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。