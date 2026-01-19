快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

聽新聞
0:00 / 0:00

帶小小孩吃飯服務生1行為超危險 一票家長共鳴：根本來不及阻止

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方桌面時，馬上將餐點放到上面。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名網友呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方桌面時，馬上將餐點放到上面。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

帶嬰幼兒前往餐廳用餐請務必注意安全，避免造成小孩受傷。一名網友發文，呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方桌面時放上餐點，因為此舉可能導致嬰幼兒亂抓而發生危險，此文引起許多家長們的共鳴。

一名網友在Threads發文，希望餐廳服務生在他清空餐桌上嬰幼兒前方的空間時，不要急著上菜，「畢竟有一雙世界最快的賊手」，如果放上餐點，容易造成混亂，甚至發生危險。

原PO表示，嬰幼兒「乖乖的時候是乖寶寶，但出手就是隻猛獸了」，其實大部分的服務生放餐點之前都會問一下，只是最近沒先問的比例有上升的跡象，他希望「服務是建立在彼此尊重的原則下」。

此文一出，引起不少家長的共鳴，「之前帶一歲左右的孩子去吃牛肉麵，店員上牛肉麵什麼也沒說直接擺在孩子面前，孩子直接伸手摸湯，直接燙一個哭爆」、「第一次帶未滿一歲的嬰兒外出用餐，來不及拿離服務生放的菜品，嬰兒手整支插進我的川味口水雞裡面」、「我也曾遇過服務生把開胃菜濃湯直接放在兒子前面，想要伸手阻止，兒子已經把手插進湯裡了」。

也有從事過餐飲的網友指出，上菜時避開小孩是基本常識，「我以前在餐廳工作，有規定不能從孕婦、老人、小孩身邊上餐」、「我以為服務生不放東西在孩童面前是基本常識，我自己年輕時也當過服務生，員工訓練都有說，不能把餐點放在孩子前面」、「我自己做餐飲的我知道做餐飲很忙，但我以為上菜前詢問一下要放哪裡是基本素質」、「以前我做好幾次服務員，不需要被培訓都知道這個，我甚至還會避開老人家，不然萬一出事了怎麼辦」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

餐廳 服務生 餐飲業 店員 嬰兒 小孩

延伸閱讀

超商滿地禮盒誰在買？網推1類人最需要：踏入親戚家前10分鐘全靠它

王子麵包裝「黃色、橘色」差在哪？ 內行曝關鍵差異：買錯少一味

鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招

小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

相關新聞

早餐店沒開被貼滿紙條！鐵捲門變應援牆 網看哭：老闆賣的是人情味

一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，並以「鐵捲門上有洋蔥」形容眼前景象。照片中，一家早餐店因老闆疑似身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出公告，原本簡單的告示，四周卻被文字包圍，畫面曝光後讓不少網友瞬間紅了眼眶。

帶小小孩吃飯服務生1行為超危險 一票家長共鳴：根本來不及阻止

帶嬰幼兒前往餐廳用餐請務必注意安全，如有不慎常常造成小孩受傷。一名網友發文，呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方的空間時將菜放到上面，因為此舉可能導致嬰幼兒亂抓菜品進而發生危險，此文引起許多家長們的共鳴。

超商滿地禮盒誰在買？網推1類人最需要：踏入親戚家前10分鐘全靠它

一名女網友在Threads發文表示，每次看到便利商店堆滿禮盒，心裡總會想「這些真的賣得出去嗎」、「賣不出去的加盟主都要自己吸收嗎」，並質疑是否有人會在超商購買禮盒送人。

蛋撻不唸「ㄊㄚˇ」！ 肯德基之亂意外揭正確讀音 網驚：唸錯多年

肯德基近日拋出震撼彈，宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購潮。然而，所謂的停售僅是產品升級，官方宣佈將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，社群小編在留言區的「神回覆」更被指是提油救火，釀成一場行銷災難。不過，在一片罵聲中，卻有網友意外發現「蛋撻」的讀音長久以來都被大眾唸錯了。

妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

雲端發票雖環保方便，但若設定步驟沒做完，恐與財神爺擦身而過。財政部日前才提醒民眾，114年（2025年）7-8月期統一發票領獎期限至今年1月5日截止，沒想到真的有苦主現身說法。慘痛的勸世文在短時間內吸引超過300萬人關注，讓無數網友嚇得趕緊檢查自己的載具設定。

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

一名愛好登山的攝影師「Scott Pai 山小白」在臉書分享自己兩周內先後前往沖繩與墾丁的旅遊經驗，並以交通便利性作比較。貼文指出，從台北出發前往沖繩，中午12點從台北車站出發至機場，搭乘約一小時的班機，下午16:10抵達沖繩，單趟花費四個小時多，來回機票約新台幣5000元出頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。