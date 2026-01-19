帶小小孩吃飯服務生1行為超危險 一票家長共鳴：根本來不及阻止

帶嬰幼兒前往餐廳用餐請務必注意安全，避免造成小孩受傷。一名網友發文，呼籲餐廳服務生不要在家長清空嬰幼兒前方桌面時放上餐點，因為此舉可能導致嬰幼兒亂抓而發生危險，此文引起許多家長們的共鳴。

一名網友在Threads發文，希望餐廳服務生在他清空餐桌上嬰幼兒前方的空間時，不要急著上菜，「畢竟有一雙世界最快的賊手」，如果放上餐點，容易造成混亂，甚至發生危險。

原PO表示，嬰幼兒「乖乖的時候是乖寶寶，但出手就是隻猛獸了」，其實大部分的服務生放餐點之前都會問一下，只是最近沒先問的比例有上升的跡象，他希望「服務是建立在彼此尊重的原則下」。

此文一出，引起不少家長的共鳴，「之前帶一歲左右的孩子去吃牛肉麵，店員上牛肉麵什麼也沒說直接擺在孩子面前，孩子直接伸手摸湯，直接燙一個哭爆」、「第一次帶未滿一歲的嬰兒外出用餐，來不及拿離服務生放的菜品，嬰兒手整支插進我的川味口水雞裡面」、「我也曾遇過服務生把開胃菜濃湯直接放在兒子前面，想要伸手阻止，兒子已經把手插進湯裡了」。

也有從事過餐飲的網友指出，上菜時避開小孩是基本常識，「我以前在餐廳工作，有規定不能從孕婦、老人、小孩身邊上餐」、「我以為服務生不放東西在孩童面前是基本常識，我自己年輕時也當過服務生，員工訓練都有說，不能把餐點放在孩子前面」、「我自己做餐飲的我知道做餐飲很忙，但我以為上菜前詢問一下要放哪裡是基本素質」、「以前我做好幾次服務員，不需要被培訓都知道這個，我甚至還會避開老人家，不然萬一出事了怎麼辦」。