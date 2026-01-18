超商滿地禮盒誰在買？網推1類人最需要：踏入親戚家前10分鐘全靠它

一名女網友在Threads發文表示，每次看到便利商店堆滿禮盒，心裡總會想「這些真的賣得出去嗎？」、「賣不出去的加盟主都要自己吸收嗎？」並質疑是否有人會在超商購買禮盒送人。

不少網友留言分享自己的購買經驗，直言超商禮盒過年期間非常方便，臨時送禮或自用時，超商禮盒確實解決燃眉之急，「妳小看了P人的力量」、「本P人將在踏進親戚家拜年的前十分鐘，去最近的7-11選購這些東東」、「等到要買禮物找不到地方，就會來到7-11」、「去不熟的親戚家前五分鐘會需要」、「不小心就抱了一包回去」。

對此，7-11官方也幽默回應，「謝謝各位P人的支持，再次提醒各位P人春節禮盒要買，1月16春節高鐵票更要買」。所謂「P人」泛指隨遇而安、不愛做計畫，是MBTI中的「感知型」（Perceiving），比起嚴謹排程，更喜歡保留彈性與開放選項。

另有網友補充，過年期間的禮盒經常打折出清，「過年賣不出去，會用LINE群組發出超特價優惠資訊」、「真正懂吃的人一定是過年後打折才會買，那時候都超便宜到爆」，甚至有人幽默表示，「你以為我買禮盒是要送人嗎？錯！我是想趁過年買下來自己吃」。

此外，自稱曾在超商工作的網友說明，「在超商買禮盒的比想像中多，尤其是中南部，不外乎就是方便跟24小時都有；大部分都可以退貨，不過要注意退貨時間，否則時間一過就會自己吸收」。