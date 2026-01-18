蛋撻不唸「ㄊㄚˇ」！ 肯德基之亂意外揭正確讀音 網驚：唸錯多年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基16日宣布，全新「原味蛋撻–超極酥」將於1月20日「認酥」登場。圖／肯德基提供
肯德基16日宣布，全新「原味蛋撻–超極酥」將於1月20日「認酥」登場。圖／肯德基提供

肯德基近日拋出震撼彈，宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購潮。然而，所謂的停售僅是產品升級，官方宣布將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，社群小編在留言區的「神回覆」更被指是提油救火，釀成一場行銷災難。不過，在一片罵聲中，卻有網友意外發現「蛋撻」的讀音長久以來都被大眾唸錯了。

肯德基於15日發布聲明稱原味蛋撻將劃下句點，導致許多民眾擔心再也吃不到而前往門市排隊掃貨。沒想到隔兩天真相大白，僅是餅皮製法改變的改版升級。雖然話題熱度十足，但這種「假停售、真行銷」的策略引發大量負面評價，不少忠實顧客認為情感被欺騙，甚至批評這是自導自演的爛戲，直言行銷手法已接近誤導，相當不可取。事實上，這並非肯德基首次使用類似手法，2022年也曾宣稱要與蛋撻「劃清界線」，當時同樣引起軒然大波。

更讓消費者火大的是官方帳號在社群媒體上的互動方式。面對網友抱怨排隊搶購的人像個笑話，肯德基小編竟回覆不准這樣說，並強調買到的蛋撻依然熱騰騰很好吃。當有人諷刺網友反應過度彷彿全家滅門時，小編則反問還是要改去7-11，甚至對於受到驚嚇的網友，小編還推銷新產品要對方吃一顆壓壓驚。這些回應被網友截圖瘋傳，認為官方不僅未安撫情緒，反而用輕浮的態度回應顧客的不滿，根本是行銷災難。

除了行銷爭議，這波蛋撻之亂也意外引發讀音討論。有網友查閱教育部國語辭典簡編本》後發現，大家習慣唸成第三聲「ㄊㄚˇ」的「撻」字，其實正確讀音只有唯一一個第四聲「ㄊㄚˋ」（tà），字義包含用棍棒拍打或勇武之意。

這項冷知識讓許多網友恍然大悟，驚呼原來自己唸錯了好幾年。據了解，蛋撻起源於中世紀英國的宮廷甜點，後來經由飲食文化交流傳入廣州與香港，並在香港茶餐廳發揚光大。「蛋撻」一詞源自英文「tart」的粵語音譯，傳入台灣後，雖然大眾習慣口語唸成三聲，甚至常寫作「蛋塔」，但在字典中的標準讀音實為四聲。

肯德基 蛋撻 教育部 速食

