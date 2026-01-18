妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

雲端發票雖環保方便，但若設定步驟沒做完，恐與財神爺擦身而過。財政部日前才提醒民眾，114年（2025年）7-8月期統一發票領獎期限至今（2026）年1月5日截止，沒想到真的有苦主現身說法。慘痛的勸世文在短時間內吸引超過300萬人關注，讓無數網友嚇得趕緊檢查自己的載具設定。

該名女網友在Threads上貼出截圖，顯示其中獎發票號碼為「QD51509866」，是去年7-8月期間在App Store消費220元的訂閱費用，幸運對中200萬元特獎，然而直到截止日過後才發現這件事，讓原PO無奈詢問大家是否還有救。她解釋，雖然Apple有寄電子發票到信箱，但格式與一般發票不同，且中獎了也不會主動通知，必須自己手動將載具歸戶到財政部APP，才能即時掌握中獎資訊。

這則貼文曝光後，瞬間引發熱議。大批網友對於這「比悲傷更悲傷的故事」感到惋惜，紛紛表示這種看得到吃不到的感覺，比完全沒中獎還要痛苦兩百萬倍；也有人感謝原PO的犧牲，形容她是功德無量，因為這篇文章讓全台灣人都開始檢查自己的跨境電商載具是否歸戶，甚至有網友說看到原PO噴了200萬，突然覺得自己忘記領500元好像沒那麼痛了。

事實上，隨著Netflix、Spotify、YouTube Premium及App Store、Google Play等跨境電商服務普及，許多民眾常忽略這些雲端發票的歸戶設定。財政部過去曾多次教學，這類「跨境電商電子郵件載具」必須手動綁定，才能享有自動對獎與中獎通知服務。

跨境電商載具歸戶4步驟：

開啟APP： 下載並登入「財政部統一發票兌獎APP」。

新增載具： 點選「載具歸戶」功能，選擇「新增載具」。

選擇類別： 在載具類別中選取「跨境電商電子郵件載具」。

輸入資訊： 輸入在該電商平台留存的電子信箱，收取並輸入一次性密碼（OTP）後，即可完成歸戶。

只要完成上述設定，未來無論是追劇、聽歌或買App的發票，都能自動匯入同一帳戶，避免200萬擦身而過的悲劇再次發生。