聯合新聞網／ 綜合報導
民眾常用的Netflix、Uber、App Store等屬於跨境電商載具，需手動至財政部APP進行歸戶設定，才能自動對獎並接收中獎通知。圖／本報資料照片
雲端發票雖環保方便，但若設定步驟沒做完，恐與財神爺擦身而過。財政部日前才提醒民眾，114年（2025年）7-8月期統一發票領獎期限至今（2026）年1月5日截止，沒想到真的有苦主現身說法。慘痛的勸世文在短時間內吸引超過300萬人關注，讓無數網友嚇得趕緊檢查自己的載具設定。

該名女網友在Threads上貼出截圖，顯示其中獎發票號碼為「QD51509866」，是去年7-8月期間在App Store消費220元的訂閱費用，幸運對中200萬元特獎，然而直到截止日過後才發現這件事，讓原PO無奈詢問大家是否還有救。她解釋，雖然Apple有寄電子發票到信箱，但格式與一般發票不同，且中獎了也不會主動通知，必須自己手動將載具歸戶到財政部APP，才能即時掌握中獎資訊。

這則貼文曝光後，瞬間引發熱議。大批網友對於這「比悲傷更悲傷的故事」感到惋惜，紛紛表示這種看得到吃不到的感覺，比完全沒中獎還要痛苦兩百萬倍；也有人感謝原PO的犧牲，形容她是功德無量，因為這篇文章讓全台灣人都開始檢查自己的跨境電商載具是否歸戶，甚至有網友說看到原PO噴了200萬，突然覺得自己忘記領500元好像沒那麼痛了。

事實上，隨著Netflix、Spotify、YouTube Premium及App Store、Google Play等跨境電商服務普及，許多民眾常忽略這些雲端發票的歸戶設定。財政部過去曾多次教學，這類「跨境電商電子郵件載具」必須手動綁定，才能享有自動對獎與中獎通知服務。

跨境電商載具歸戶4步驟：

開啟APP： 下載並登入「財政部統一發票兌獎APP」。

新增載具： 點選「載具歸戶」功能，選擇「新增載具」。

選擇類別： 在載具類別中選取「跨境電商電子郵件載具」。

輸入資訊： 輸入在該電商平台留存的電子信箱，收取並輸入一次性密碼（OTP）後，即可完成歸戶。

只要完成上述設定，未來無論是追劇、聽歌或買App的發票，都能自動匯入同一帳戶，避免200萬擦身而過的悲劇再次發生。

發票 載具 頭獎 Apple 雲端發票

相關新聞

蛋撻不唸「ㄊㄚˇ」！ 肯德基之亂意外揭正確讀音 網驚：唸錯多年

肯德基近日拋出震撼彈，宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購潮。然而，所謂的停售僅是產品升級，官方宣佈將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，社群小編在留言區的「神回覆」更被指是提油救火，釀成一場行銷災難。不過，在一片罵聲中，卻有網友意外發現「蛋撻」的讀音長久以來都被大眾唸錯了。

妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

雲端發票雖環保方便，但若設定步驟沒做完，恐與財神爺擦身而過。財政部日前才提醒民眾，114年（2025年）7-8月期統一發票領獎期限至今年1月5日截止，沒想到真的有苦主現身說法。慘痛的勸世文在短時間內吸引超過300萬人關注，讓無數網友嚇得趕緊檢查自己的載具設定。

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

一名愛好登山的攝影師「Scott Pai 山小白」在臉書分享自己兩周內先後前往沖繩與墾丁的旅遊經驗，並以交通便利性作比較。貼文指出，從台北出發前往沖繩，中午12點從台北車站出發至機場，搭乘約一小時的班機，下午16:10抵達沖繩，單趟花費四個小時多，來回機票約新台幣5000元出頭。

詐騙包裹肆虐全台 超商店員曝盒子上這些「編號開頭」千萬別領

近期詐騙包裹猖獗，不少民眾收到莫名的取貨簡訊，前往超商領貨時才發現差點落入圈套。一名女網友在Threads上發文分享，自己收到一則取貨通知，到7-11準備領取一個價值1888元的包裹，寄件廠商顯示為「萬事宜」。所幸機警的店員及時提醒這極有可能是詐騙，才讓她成功守住荷包。

韭菜水餃1顆7元！咬一口驚「只包韭菜沒有肉」 兩派網友掀論戰

一名網友分享，近期在高雄一間蒸餃店用餐，點了一份「韭菜水餃」，沒想到內餡竟然只有韭菜、完全沒有肉，讓他直呼「踩雷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

給錢也要先道歉？台灣人獨有1狀況引全場共鳴：已刻在DNA裡

台灣人真的非常客氣，一名網友分享，只要結帳時拿出千元鈔票，不少人就會補上一句「不好意思，只有大張的」，彷彿付錢也要先道歉。貼文一出後，引起大量網友共鳴，直呼是台灣人刻在DNA裡的禮貌反射動作。

