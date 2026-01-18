去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

一名愛好登山的攝影師「Scott Pai 山小白」在臉書分享自己兩周內先後前往沖繩與墾丁的旅遊經驗，並以交通便利性作比較。貼文指出，中午12點從台北車站出發至機場，搭乘約一小時的班機，下午16:10抵達沖繩，單趟花費四個小時多，來回機票約新台幣5000元出頭。相較之下，前往墾丁的交通耗時明顯較長。

山小白表示，下午13:00從台北出發，先搭高鐵至左營，再轉乘兩個半小時的墾丁快線巴士，抵達墾丁大街已是18:45，總交通時間將近六小時，實際待在交通工具上的時間比沖繩長，來回費用約3600元。

山小白強調，單就交通便利性來看，前往沖繩的行程舒適度與效率明顯優於墾丁。雖然未計算住宿、旅遊體驗與餐食，但交通感受已讓他直言「去墾丁不如去沖繩」。

貼文引共鳴，不少人都擔心測速照相，「交通時間我覺得還好，最賭爛的是整路神盾app叫不停，不開又怕不小心超速，開了整個疲勞轟炸」、「光開神盾叫整路就不想出門，還是去富國島悠閒些」、「整路測速又慢，浪費時間還要小心偷拍和塞車，一堆路隊長」、「墾丁還要算上一張超速罰單當保護費」。

也有網友指出其他問題，「大老遠跑去墾丁，結果吃到的東西，在台北就吃得到，而且還比較貴」、「路上照相就開得很累了，去到那還要被店家當盤子宰，當然會更不想去」、「墾丁住宿超貴根本沒那個價值，體驗超差」、「看到國旅就想笑，住宿兩天價格等於一張來回機票」、「基本上食物品質、街景、海景、道路規劃，應該沒有一點贏沖繩」、「真的只有麥當勞、便利商店是原價，其餘都是超盤價」。