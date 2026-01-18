詐騙包裹肆虐全台 超商店員曝盒子上這些「編號開頭」千萬別領

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
超商店員成為阻詐第一線，許多熱心店員會主動提醒客人留意可疑包裹。若不慎誤領，務必保留單據儘快向超商平台申請退款。示意圖／AI生成
近期詐騙包裹猖獗，不少民眾收到莫名的取貨簡訊，前往超商領貨時才發現差點落入圈套。一名女網友在Threads上發文分享，自己收到一則取貨通知，到7-11準備領取一個價值1888元的包裹，寄件廠商顯示為「萬事宜」。所幸機警的店員及時提醒這極有可能是詐騙，才讓她成功守住荷包。

原PO表示，自己平時網購頻繁，有時確實會忘記買了什麼，加上簡訊通知煞有其事，很容易不疑有他就去領貨，這次多虧店員熱心告知，才沒白白損失1888元。貼文曝光後，引發大批苦主共鳴，許多人紛紛表示也遇過類似情況，金額從1199元到1888元不等，且寄件人名稱五花八門，包括「萬事宜」、「速壹倉」、「夢啟航」等，讓人眼花撩亂。

更有內行網友整理出「詐騙包裹廠商黑名單」，洋洋灑灑列出數十家可疑廠商，提醒大家留意。其中，一名超商店員在留言區傳授辨識秘訣，指出「配編」是關鍵線索：若包裹配送編號以「7M」、「73M」或「73N」開頭，且標示為「非賣家」、「代寄」或「跨境包裹」，甚至外包裝使用土黃色膠帶、客服僅留Line ID，極高機率就是詐騙包裹。

此外，刷條碼時若螢幕顯示「跨境包裹」，也是一大警訊。有店員分享經驗，自己曾遇過客人堅持要領，結果打開是廉價爛貨，甚至是空盒，後悔莫及；也有物流人員無奈表示，每天經手成千上萬件這類包裹，心裡都在祈禱民眾不要領。

針對不幸誤領的民眾，目前各大超商平台如7-11、全家等，多已建立詐騙包裹申訴退款機制。有網友分享在全家誤領後透過APP申請退款，兩天內就收到確認通知。

