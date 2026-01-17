給錢也要先道歉？台灣人獨有1狀況引全場共鳴：已刻在DNA裡

台灣人真的非常客氣，一名網友分享，只要結帳時拿出千元鈔票，不少人就會補上一句「不好意思，只有大張的」，彷彿付錢也要先道歉。貼文一出後，引起大量網友共鳴，直呼是台灣人刻在DNA裡的禮貌反射動作。

這名網友在社群平台「Threads」表示，如果有人問她「台灣人到底有多客氣」，她腦中第一個浮現的畫面，就是結帳時掏出千元鈔票、語氣自動放軟道歉的瞬間，好像拿大鈔是一件很不好意思的事。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「真的會耶，尤其是市場或小攤商買個50、100元的東西，很怕店家找不開」、「真的！沒零錢道歉，拿千元鈔也道歉，沒帶現金想使用行動支付也道歉...因為商家要被收手續費」、「台灣人無時無刻都不好意思、謝謝、麻煩了」、「付千元鈔買13元的東西還真的會不好意思」、「無時無刻都在不好意思的台灣人」、「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」。

此外，也有部分網友點出各種會說「不好意思」的生活情境，指出「別人踩到我的腳，反應是...不好意思」、「或是都是銅板的時候，也會說『抱歉抱歉都零錢』」、「老闆找9張100元給我，也會說『不好意思沒有一張500元的了』」、「訂飲料也是『不好意思，今天都是零錢』」。