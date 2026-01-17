韭菜水餃1顆7元！咬一口驚「只包韭菜沒有肉」 兩派網友掀論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在高雄一間蒸餃店用餐，點了一份「韭菜水餃」，沒想到內餡竟然只有韭菜、完全沒有肉，讓他直呼「踩雷」。示意圖，聯合報資料照片
一名網友分享，近期在高雄一間蒸餃店用餐，點了一份「韭菜水餃」，沒想到內餡竟然只有韭菜、完全沒有肉，讓他直呼「踩雷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，不太理解韭菜水餃裡面為何沒有包肉，當下就詢問老闆，沒想到對方回覆「對啊，你點的是韭菜水餃」，讓他相當困惑，直言「一盤10顆70元，你要不要去搶比較快？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「第一次看到沒肉的韭菜水餃，好震驚」、「通常都應該有肉啊」、「這樣賣的話，鮮蝦水餃不就一隻蝦子」、「那高麗菜水餃不就只有高麗菜」、「雖然我很愛吃韭菜，但這一顆7元實在讓人很難接受」、「水餃沒肉就不叫水餃，這根本欺人太甚」、「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「常識來說都應該有肉的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「韭菜水餃裡面包韭菜哪裡有問題？」、「又不是韭菜豬肉水餃，憑什麼要有肉」、「韮菜饀的不一定會有肉，有一種是韮菜+蛋皮+蝦皮，有的甚至會有粉絲，而且你文中說的韮菜水餃而不是韮菜豬肉水餃」、「就字面上來說合理，韭菜水餃嘛」。

對此，根據TVBS報導，店家回應菜單上會標註「肉」字，如果沒有標註就代表沒有加肉，像是豬肉高麗菜水餃、蝦仁水餃就有標示，而韭菜水餃是因應有些客人吃鍋邊素，才有不加肉的做法。

