他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

聯合新聞網／ 綜合報導
國外有空姐提醒，搭飛機為了安全和衛生，最好不要穿拖鞋。示意圖／AI生成
國外有空姐提醒，搭飛機為了安全和衛生，最好不要穿拖鞋。示意圖／AI生成

不少人出國旅遊都會穿得輕鬆簡便，不過有一名網友為了方便，想穿拖鞋搭飛機去泰國，但不知道這樣能不能過海關安檢？雖然不少人都認為沒有特別規定，但空服員認為為了安全和衛生，最好不要穿拖鞋搭飛機。

這名網友在PTT發文表示，最近計劃去泰國玩，服裝上想要穿得輕鬆一點，因此打算一路上都只穿Y拖（Y字型拖鞋），從家裡出發到機場安檢，然後搭飛機到泰國，沿路都只穿拖鞋，如此一來輕鬆方便又省行李空間。

只不過他不確定到機場過海關安檢時，甚至上飛機，是否可以穿拖鞋？貼文引起不少討論，過來人紛紛認同穿拖鞋搭飛機很舒服，「可以，我都穿Y拖，去越南還要脫鞋檢查，穿拖鞋好方便」、「有朋友穿藍白拖去日本」、「認真回，出國我都穿藍白拖，到目的地再換平常的走路布鞋」、「我都穿拖鞋上飛機的，舒服得很」、「去機場要安檢，穿拖鞋涼鞋就很方便」、「去東南亞一堆都嘛直接穿拖鞋」、「開心就好，表妹跟她男友穿藍白拖出國」。

不過國外曾有空服員提醒，基於安全考量，不希望乘客在飛機上穿夾腳拖、鏤孔涼鞋或高跟鞋，因為在遇到緊急情況需要撤離飛機時會造成危險。這名空服員安卓拉（Andrea Fischbach）表示高跟鞋可能會損壞緊急出口，或者若不小心飛出去可能會傷害到旁人，而且高跟鞋也可能刺破疏散時用的滑梯；若穿拖鞋和涼鞋也很容易會從腳上飛走。

安卓拉還表示，因為飛機上的廁所比較不衛生，若穿像涼拖鞋這種開放式鞋子上廁所，噴濺的穢物可能會直接弄到腳上，因此如果要去洗手間，最好是換上包覆性的鞋子比較衛生。

出國旅遊 搭飛機 空姐 拖鞋

