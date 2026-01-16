快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

氣氛微妙？藍營台中市長「姐弟之爭」協調沒結果 基層壓力快達臨界點

他見手搖飲店員用滾水拖地超納悶 過來人認同作法：最有效

聯合新聞網／ 綜合報導
拖地可以讓環境乾淨整潔，也能清除病菌產生。 示意圖／ingimage
拖地可以讓環境乾淨整潔，也能清除病菌產生。 示意圖／ingimage

環境清潔除了可以讓人感到舒適，也比較不容易傳染疾病。有網友日前在一家手搖飲店看到店員正用滾水拖地，讓他相當好奇，貼文引來不少討論，有經驗的過來人點頭表示，用熱水拖地更容易去除污漬。

從原PO在Threads分享的短片看到，店員正在店門口拖地，地板磁磚拖得相當乾淨明亮，但水桶卻冒出陣陣白煙，原來裡面的水是滾燙的，而不是冷水，這也讓他不解想問「用滾水拖地是什麼講究？」

貼文引起熱議，「可是這樣拖把跟水桶不會壞掉嗎？」、「現代人真的很講究，第一次看到用熱水拖地」、「我家用熱水拖了近三十年地，原來99.9%的人不知道」、「在日本食品衛生教育裡，用熱水+時間來降低細菌量是很基本的觀念」、「熱水拖地還有一個功效，冷知識：地板會越拖越亮」；連手搖飲店業者也在底下留言打趣地說：「地板要燙，門口才會旺」。

還有過來人點頭認同用熱水拖地的方法，「糖乾掉會很黏，熱水拖過去很輕鬆」、「為了化糖啦，地板黏黏用熱水拖地最有效」、「做過餐飲才知道滾水有多好用，殺蟑螂、拖地板消毒」、「這個問題顯示出樓主在家不拖地、不洗碗，清潔用熱水是個好東西」、「工廠地板漏油，先前用布擦過，後來熱水+洗衣粉拖過」、「比較快乾，我在家也是這樣拖地，不用用清潔劑也能乾乾淨淨，還可以避免貓咪慢性中毒」、「電腦斷層檢查室也會用熱水拖地，因為顯影劑乾掉很難清理，用熱水才能清掉」、「試過，快乾好用，飲料打翻會黏黏的，熱水拖比清潔劑有效（超商上班都這樣拖地的）」。

但也有網友持不同意見，「做過某間連鎖飲料店，裡面應該是酵素，遇到熱水就會像這樣冒煙，所以應該不是滾水」、「這可能是鹼片喔！鹼片碰到水會產生灼熱就會冒煙，很多地方會拿這個拖地或浸泡，因為清潔力很強」、「應該是過碳酸鈉，也是遇溫熱水會冒煙，但可能是複方，不單純只是過碳酸鈉，效果更好更快」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

手搖飲

延伸閱讀

1月手搖好康！ 「大苑子」優惠連三彈「柳丁綠」雙杯119元、天天搶APP 8折券　功夫茶憑《功夫》電影票根折10元

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜急道歉：該店暫停營業清消

韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

相關新聞

他見手搖飲店員用滾水拖地超納悶 過來人認同作法：最有效

環境清潔除了可以讓人感到舒適，也比較不容易傳染疾病。有網友日前在一家手搖飲店看到店員正用滾水拖地，讓他相當好奇，貼文引來不少討論，有經驗的過來人點頭表示，用熱水拖地更容易去除污漬。

還沒出國先被搞瘋！他列一堆準備事項怨「有夠煩」 網吐槽：乾脆國旅

出國旅遊可增廣見聞，還能調節心情、減緩平日工作煩悶，幫自己充電。不過有一名網友表示出國前的計畫與準備反而是最累人的，例如換護照、買機票、排行程等等，都讓他覺得很煩，也想問大家是否有同樣感覺。貼文引起熱議，多數人反而勸他乾脆別出國才省事。

他將科學麵混搭皮蛋大讚「真的沒毛病」 一票人崩潰：請離開地球

市面上越來越多零食口味推陳出新，例如香菜、皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐等獵奇品項，讓人眼睛為之一亮。有網友就突發奇想，自己創造「皮蛋科學麵」的搞怪創意吃法，讓許多人看了哀號「請離開地球」。

迪卡儂廣播驚傳「8964228」網嚇壞 前員工現身解密：純屬巧合

連鎖量販店或百貨公司為了內部溝通效率，常會使用特定數字代號或音樂來傳遞訊息。然而，近日有民眾在知名運動用品店迪卡儂（Decathlon）試穿衣服時，耳邊突然傳來廣播唸出一串神祕數字「8964228」，由於這組數字恰巧包含了兩個極具歷史敏感性的日期，讓原PO忍不住發文驚呼「這加密比沒加還耐人尋味」。

網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。