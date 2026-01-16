他見手搖飲店員用滾水拖地超納悶 過來人認同作法：最有效

環境清潔除了可以讓人感到舒適，也比較不容易傳染疾病。有網友日前在一家手搖飲店看到店員正用滾水拖地，讓他相當好奇，貼文引來不少討論，有經驗的過來人點頭表示，用熱水拖地更容易去除污漬。

從原PO在Threads分享的短片看到，店員正在店門口拖地，地板磁磚拖得相當乾淨明亮，但水桶卻冒出陣陣白煙，原來裡面的水是滾燙的，而不是冷水，這也讓他不解想問「用滾水拖地是什麼講究？」

貼文引起熱議，「可是這樣拖把跟水桶不會壞掉嗎？」、「現代人真的很講究，第一次看到用熱水拖地」、「我家用熱水拖了近三十年地，原來99.9%的人不知道」、「在日本食品衛生教育裡，用熱水+時間來降低細菌量是很基本的觀念」、「熱水拖地還有一個功效，冷知識：地板會越拖越亮」；連手搖飲店業者也在底下留言打趣地說：「地板要燙，門口才會旺」。

還有過來人點頭認同用熱水拖地的方法，「糖乾掉會很黏，熱水拖過去很輕鬆」、「為了化糖啦，地板黏黏用熱水拖地最有效」、「做過餐飲才知道滾水有多好用，殺蟑螂、拖地板消毒」、「這個問題顯示出樓主在家不拖地、不洗碗，清潔用熱水是個好東西」、「工廠地板漏油，先前用布擦過，後來熱水+洗衣粉拖過」、「比較快乾，我在家也是這樣拖地，不用用清潔劑也能乾乾淨淨，還可以避免貓咪慢性中毒」、「電腦斷層檢查室也會用熱水拖地，因為顯影劑乾掉很難清理，用熱水才能清掉」、「試過，快乾好用，飲料打翻會黏黏的，熱水拖比清潔劑有效（超商上班都這樣拖地的）」。

但也有網友持不同意見，「做過某間連鎖飲料店，裡面應該是酵素，遇到熱水就會像這樣冒煙，所以應該不是滾水」、「這可能是鹼片喔！鹼片碰到水會產生灼熱就會冒煙，很多地方會拿這個拖地或浸泡，因為清潔力很強」、「應該是過碳酸鈉，也是遇溫熱水會冒煙，但可能是複方，不單純只是過碳酸鈉，效果更好更快」。