還沒出國先被搞瘋！他列一堆準備事項怨「有夠煩」 網吐槽：乾脆國旅

聯合新聞網／ 綜合報導
通常出國都會事先計畫行程，但有網友抱怨規劃讓他覺得很煩。圖／AI生成

出國旅遊可增廣見聞，還能調節心情、減緩平日工作煩悶，幫自己充電。不過有一名網友表示出國前的計畫與準備反而是最累人的，例如換護照、買機票、排行程等等，都讓他覺得很煩，也想問大家是否有同樣感覺。貼文引起熱議，多數人反而勸他乾脆別出國才省事。

這名網友在PTT發文表示最近有計劃要出國，但因為護照過期，因此要先去拍照並更換護照；此外，因為打算在國外自駕，但自己的汽機車駕照都過期，所以得要先去監理所換新後再換國際駕照。

其他還有花幾個月追蹤最便宜機票、規劃要去的機場貴賓室、買網卡、網銀換美金並在機場領、帶出國回饋率最高的信用卡、規劃要去的城市和景點、訂房、租借機車等等一堆事項，這讓原PO瞬間覺得計劃出國真的有夠煩。

貼文被其他人吐槽，「對，應該要改成去墾丁」、「問就是國旅」、「你不適合出國，請留在國內當盤子」、「不要去！感覺你為了出國好累」；還有網友給予建議，「嫌麻煩就跟團啊」、「這些都很簡單的事，連這些小事都覺得煩，那還是參加團吧」、「護照你可花錢找人辦，或自辦再郵寄」、「都會用AI生圖了，不會叫AI規劃嗎？」、「除了護照機票之外，你也可以都不弄，隨性旅遊，就不煩了」。

還有過來人覺得計畫行程也是旅行的一部分，反而可以玩得更充實，「不會，事前做功課也是樂趣之一」、「做功課計劃超好玩好嗎？我超愛規劃行程」、「奇怪，不都是邊規劃邊笑嗎？排想吃的、想去的，恨不得早點出發」、「對於很愛出國的人來說應該是享受」、「一年做一兩次覺得還好，還負擔得來，人生本來就有勞有得」。

出國旅遊 護照 機票

