他將科學麵混搭皮蛋大讚「真的沒毛病」 一票人崩潰：請離開地球

聯合新聞網／ 綜合報導
皮蛋是台灣普遍的小吃美食，但也有人不喜歡其口感和味道。圖／聯合報系資料照片
皮蛋是台灣普遍的小吃美食，但也有人不喜歡其口感和味道。圖／聯合報系資料照片

市面上越來越多零食口味推陳出新，例如香菜、皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐等獵奇品項，讓人眼睛為之一亮。有網友就突發奇想，自己創造「皮蛋科學麵」的搞怪創意吃法，讓許多人看了哀號「請離開地球」。

這名網友在Threads分享自己的做法，首先準備好皮蛋和科學麵，接著將科學麵捏碎，然後再將皮蛋放入袋內與麵體一起攪拌混合，簡單的食材和步驟就大功告成了，原PO也很有自信地說「真的沒毛病」。

貼文引來兩極評論，「你可以不吃，但是一定要請你的朋友吃」、「我要貸款告你」、「認真問，這樣好吃嗎？我也想試試看」、「你唯一的問題，就是沒有加兩倍香菜進去」、「為什麼現在這種食物都會出現在我版面」、「本來想說點什麼，但看起來很像很好吃」、「我喜歡餐後來一包科學麵，我也喜歡皮蛋，但是科學麵加皮蛋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」、「喜歡皮蛋的人加什麼都沒差，只會覺得更好吃而已」、「看了脆上那麼多邪門食物的，我覺得這個真的好像可以欸」。

還有網友也挑戰其他創意料理，例如將煉乳倒入科學麵裡、將科學麵撒在皮蛋拼盤上、仙草和水餃一起吃，甚至還有人把三色豆、腸粉、冰淇淋一同食用，各種搞怪的想法都讓不少人看傻了眼，也只能無奈地笑說「請全部離開地球」。

