快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

聽新聞
0:00 / 0:00

迪卡儂廣播驚傳「8964228」網嚇壞 前員工現身解密：純屬巧合

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在迪卡儂聽到廣播「8964228」，因數字敏感引發熱議。示意圖／ingimage
有民眾在迪卡儂聽到廣播「8964228」，因數字敏感引發熱議。示意圖／ingimage

連鎖量販店或百貨公司為了內部溝通效率，常會使用特定數字代號或音樂來傳遞訊息。然而，近日有民眾在知名運動用品店迪卡儂（Decathlon）試穿衣服時，耳邊突然傳來廣播唸出一串神祕數字「8964228」，由於這組數字恰巧包含了兩個極具歷史敏感性的日期，讓原PO忍不住發文驚呼「這加密比沒加還耐人尋味」。

原PO在Threads上表示，自己在迪卡儂試衣間聽到這串廣播代號時，瞬間聯想到「8964」（六四天安門事件）與「228」（二二八事件），這兩個數字組合在一起，讓他感到相當震驚。網友們見狀也紛紛發揮想像力，有人開玩笑說是不是店內出現了難搞的陸客需要支援，還是這是某種「辱華密碼」或「退支數字」；也有人戲稱這該不會是店內有大陸人在直播，亦或是某種針對特定客群的驅離代號。

除了政治聯想，許多曾從事零售業的網友分享經驗，指出像寶雅（POYA）若廣播「99」通常代表需要支援收銀，百貨公司如SOGO在業績達標時會播放特定音樂，甚至醫院也有如「紅色911」代表火災的緊急代碼。因此，不少人推測這串長數字可能代表店內發生了某種特殊狀況，例如恐怖攻擊或暴力事件。

就在眾人猜測是否為敏感代號時，有內行網友跳出來揭開真相。該名網友指出，這其實單純是迪卡儂的「商品貨號」，因為迪卡儂的產品編碼通常是以「8」開頭的7位或以上數字。推測當時應該是店員正在尋找特定商品，或是需要確認該貨號的庫存，才會直接廣播這組數字。

迪卡儂 試衣間 商品

延伸閱讀

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

「由於車長滑倒…」 晚29分發車 台鐵區間車晚分廣播很特別

北臉太貴？網推「2款平替保暖外套」CP值爆表 ：三千元有找

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

相關新聞

他將科學麵混搭皮蛋大讚「真的沒毛病」 一票人崩潰：請離開地球

市面上越來越多零食口味推陳出新，例如香菜、皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐等獵奇品項，讓人眼睛為之一亮。有網友就突發奇想，自己創造「皮蛋科學麵」的搞怪創意吃法，讓許多人看了哀號「請離開地球」。

迪卡儂廣播驚傳「8964228」網嚇壞 前員工現身解密：純屬巧合

連鎖量販店或百貨公司為了內部溝通效率，常會使用特定數字代號或音樂來傳遞訊息。然而，近日有民眾在知名運動用品店迪卡儂（Decathlon）試穿衣服時，耳邊突然傳來廣播唸出一串神祕數字「8964228」，由於這組數字恰巧包含了兩個極具歷史敏感性的日期，讓原PO忍不住發文驚呼「這加密比沒加還耐人尋味」。

網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

「全台北最好吃」巷內水餃店塞滿日韓遊客 老饕點頭揭原因

台灣小吃揚名海外，不乏有許多隱身巷弄的美食名店。近日有網友在社群平台Threads分享，前往台北車站附...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。