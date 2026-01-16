迪卡儂廣播驚傳「8964228」網嚇壞 前員工現身解密：純屬巧合

連鎖量販店或百貨公司為了內部溝通效率，常會使用特定數字代號或音樂來傳遞訊息。然而，近日有民眾在知名運動用品店迪卡儂（Decathlon）試穿衣服時，耳邊突然傳來廣播唸出一串神祕數字「8964228」，由於這組數字恰巧包含了兩個極具歷史敏感性的日期，讓原PO忍不住發文驚呼「這加密比沒加還耐人尋味」。

原PO在Threads上表示，自己在迪卡儂試衣間聽到這串廣播代號時，瞬間聯想到「8964」（六四天安門事件）與「228」（二二八事件），這兩個數字組合在一起，讓他感到相當震驚。網友們見狀也紛紛發揮想像力，有人開玩笑說是不是店內出現了難搞的陸客需要支援，還是這是某種「辱華密碼」或「退支數字」；也有人戲稱這該不會是店內有大陸人在直播，亦或是某種針對特定客群的驅離代號。

除了政治聯想，許多曾從事零售業的網友分享經驗，指出像寶雅（POYA）若廣播「99」通常代表需要支援收銀，百貨公司如SOGO在業績達標時會播放特定音樂，甚至醫院也有如「紅色911」代表火災的緊急代碼。因此，不少人推測這串長數字可能代表店內發生了某種特殊狀況，例如恐怖攻擊或暴力事件。

就在眾人猜測是否為敏感代號時，有內行網友跳出來揭開真相。該名網友指出，這其實單純是迪卡儂的「商品貨號」，因為迪卡儂的產品編碼通常是以「8」開頭的7位或以上數字。推測當時應該是店員正在尋找特定商品，或是需要確認該貨號的庫存，才會直接廣播這組數字。