快訊

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

陸龜遭封印地板10年奇蹟存活！爬回人間第1反應嚇壞屋主「牠真的很餓」

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「魚漿夫婦」分享日本創意小物「卡帶式捲尺」，不少網友看了也很心動。 示意圖／ingimage
網紅「魚漿夫婦」分享日本創意小物「卡帶式捲尺」，不少網友看了也很心動。 示意圖／ingimage

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

「魚漿夫婦」轉貼日本網友的貼文，對方看到這款卡帶造型捲尺立刻一見鍾情，結帳時店員還很開心地說「太好了！終於有人買了！這是我進的貨，可是一直都沒有人買…這真的很可愛對吧？」日本網友還附和表示這款捲尺很可愛，自己真的很喜歡。

從照片中看到這款捲尺的造型做得跟傳統卡帶一模一樣，內部的磁帶則是捲尺，拉出來可以看到上面有刻度，實用的復古小物乏人問津讓「魚漿夫婦」相當訝異，直呼「欸？怎麼會這樣，這個沒人買嗎？我下班來去文具店看看，買一些塞在給大家的魚漿禮物裡面」。

貼文引來不少討論，多數人認為可能現在的年輕人不知道卡帶是什麼才沒興趣，「大概是現在的年輕人已經不知道卡帶、錄音帶是什麼了吧」、「一般要找捲尺的人都會被這外形給欺騙，如果店家沒有為它打廣告，應該會很難賣出」、「太年輕的如果父母沒收藏，根本不會知道這是什麼吧」、「20多歲以下的人可能不知道這是什麼」、「不認識的東西當然就沒興趣了，會逛書店又認得這個的人搞不好不多了」。

還有人幽默地說，「商品說明：沒有自動捲收功能，請自備鉛筆或原子筆」、「所以買這個有附鉛筆嗎？不然我怎麼收進去」、「鉛筆不能穿過去轉的我可不要」。

不少網友希望能引進台灣賣，「這好可愛欸」、「很讚欸，而且還很實用」、「太可愛了！不知道有沒有引進台灣，有的話應該不會沒人買」、「這造型我也想買」、「明明就超可愛的啊」、「這個好可愛呀！缺皮尺我會買」、「想要！自動捲回去的我才不要呢」、「好懷念，卡帶耶，我可能也會買」。

網紅

延伸閱讀

競爭者越來越多！Nissan首度失去日本電動車銷售龍頭寶座

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

日本AI VTuber「ゆめみなな」2/15初配信 網友：日版Neuro？

赴日買房稅太重？009817坐收觀光財…賴憲政揭房市「租金狂飆」真相

相關新聞

網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

「全台北最好吃」巷內水餃店塞滿日韓遊客 老饕點頭揭原因

台灣小吃揚名海外，不乏有許多隱身巷弄的美食名店。近日有網友在社群平台Threads分享，前往台北車站附...

去日本不只逛街、吃美食？他曝1特別行程喊別錯過 網看超俗價格驚喜

寒假即將到來，不少台灣人早已安排出國行程，其中「日本」一直是許多人心中的首選。不過，近日有一...

去九州玩別只飛福岡！日本作家推另一機場：租車1天僅200元

不少台灣人喜愛飛日本九州旅遊，福岡更是熱門地點，大多數民眾習慣直接飛抵福岡機場，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。