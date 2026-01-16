網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

「魚漿夫婦」轉貼日本網友的貼文，對方看到這款卡帶造型捲尺立刻一見鍾情，結帳時店員還很開心地說「太好了！終於有人買了！這是我進的貨，可是一直都沒有人買…這真的很可愛對吧？」日本網友還附和表示這款捲尺很可愛，自己真的很喜歡。

從照片中看到這款捲尺的造型做得跟傳統卡帶一模一樣，內部的磁帶則是捲尺，拉出來可以看到上面有刻度，實用的復古小物乏人問津讓「魚漿夫婦」相當訝異，直呼「欸？怎麼會這樣，這個沒人買嗎？我下班來去文具店看看，買一些塞在給大家的魚漿禮物裡面」。

貼文引來不少討論，多數人認為可能現在的年輕人不知道卡帶是什麼才沒興趣，「大概是現在的年輕人已經不知道卡帶、錄音帶是什麼了吧」、「一般要找捲尺的人都會被這外形給欺騙，如果店家沒有為它打廣告，應該會很難賣出」、「太年輕的如果父母沒收藏，根本不會知道這是什麼吧」、「20多歲以下的人可能不知道這是什麼」、「不認識的東西當然就沒興趣了，會逛書店又認得這個的人搞不好不多了」。

還有人幽默地說，「商品說明：沒有自動捲收功能，請自備鉛筆或原子筆」、「所以買這個有附鉛筆嗎？不然我怎麼收進去」、「鉛筆不能穿過去轉的我可不要」。

不少網友希望能引進台灣賣，「這好可愛欸」、「很讚欸，而且還很實用」、「太可愛了！不知道有沒有引進台灣，有的話應該不會沒人買」、「這造型我也想買」、「明明就超可愛的啊」、「這個好可愛呀！缺皮尺我會買」、「想要！自動捲回去的我才不要呢」、「好懷念，卡帶耶，我可能也會買」。