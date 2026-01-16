海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

這名女網友在Threads發文，表示日前到台北京站百貨的海底撈用餐，赫然發現免費小菜區當中，有一盤竟然裝的是市面上熱賣的零食「多力多滋香菜口味」，和一旁小菜放在一起顯得很突兀，這也讓原PO看傻了眼，直呼「海底撈出這個當免費小菜是怎樣？」

貼文引起熱議，不少香菜愛好者也想要前去品嘗，「如果有皮蛋（口味）就更讚啦」、「從來都沒吃過，看了流口水」、「OMG！我會去吃爆」、「那我會一直吃欸，有夠好吃」、「多力多滋香菜口味超好吃，加在麵線很搭」、「香菜！有誰要去海底撈？」、「好有誠意喔」、「那我先坐在旁邊吃好了，不用一直跑來跑去一直裝很累」、「喜歡，但感覺會軟掉」。

其他人則表示，「原來這些是免費的嗎？一直不知道哪些是免費的，哪些是要錢的」、「中秋節會有月餅」、「我前幾天去怎麼沒有？」、「我上次去問他說會定期更換」；還有網友對其他餐點感興趣「現在杏鮑菇是絕版了嗎？乾絲真的很普」、「有百香果！好久沒吃到了」、「瘋掉，乾絲欸！爆炸愛」、「請問這是哪家海底撈有乾絲？」、「我比較喜歡海帶」。