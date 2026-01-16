快訊

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

陸龜遭封印地板10年奇蹟存活！爬回人間第1反應嚇壞屋主「牠真的很餓」

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

聽新聞
0:00 / 0:00

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

聯合新聞網／ 綜合報導
海底撈示意圖。路透
海底撈示意圖。路透

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

這名女網友在Threads發文，表示日前到台北京站百貨的海底撈用餐，赫然發現免費小菜區當中，有一盤竟然裝的是市面上熱賣的零食「多力多滋香菜口味」，和一旁小菜放在一起顯得很突兀，這也讓原PO看傻了眼，直呼「海底撈出這個當免費小菜是怎樣？」

貼文引起熱議，不少香菜愛好者也想要前去品嘗，「如果有皮蛋（口味）就更讚啦」、「從來都沒吃過，看了流口水」、「OMG！我會去吃爆」、「那我會一直吃欸，有夠好吃」、「多力多滋香菜口味超好吃，加在麵線很搭」、「香菜！有誰要去海底撈？」、「好有誠意喔」、「那我先坐在旁邊吃好了，不用一直跑來跑去一直裝很累」、「喜歡，但感覺會軟掉」。

其他人則表示，「原來這些是免費的嗎？一直不知道哪些是免費的，哪些是要錢的」、「中秋節會有月餅」、「我前幾天去怎麼沒有？」、「我上次去問他說會定期更換」；還有網友對其他餐點感興趣「現在杏鮑菇是絕版了嗎？乾絲真的很普」、「有百香果！好久沒吃到了」、「瘋掉，乾絲欸！爆炸愛」、「請問這是哪家海底撈有乾絲？」、「我比較喜歡海帶」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

海底撈 火鍋 香菜

延伸閱讀

「鎮機神器」變身！乖乖跨界聯名WAT解鎖大人系微醺新喝法

出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表

相關新聞

網紅分享日本1小物復古又實用 一票網友嗨喊：快引進台灣賣

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享一個可愛又實用的日本小物，外型是復古的卡帶造型，但裡面的磁帶拉出來卻變成捲尺，創意兼具復古和實用性讓人看了愛不釋手，貼文掀起熱議，不少網友希望台灣也能販售。

海底撈免費小菜區赫見1熱賣零食 愛好者嗨喊：我要去吃爆

不少人愛吃火鍋，有一名女網友日前到知名連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，發現免費小菜區有一盤竟然是「多力多滋香菜口味」，讓她相當意外。貼文也釣出不少香菜愛好者的回響，紛紛打算前往朝聖。

他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

「全台北最好吃」巷內水餃店塞滿日韓遊客 老饕點頭揭原因

台灣小吃揚名海外，不乏有許多隱身巷弄的美食名店。近日有網友在社群平台Threads分享，前往台北車站附...

去日本不只逛街、吃美食？他曝1特別行程喊別錯過 網看超俗價格驚喜

寒假即將到來，不少台灣人早已安排出國行程，其中「日本」一直是許多人心中的首選。不過，近日有一...

去九州玩別只飛福岡！日本作家推另一機場：租車1天僅200元

不少台灣人喜愛飛日本九州旅遊，福岡更是熱門地點，大多數民眾習慣直接飛抵福岡機場，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。