快訊

M109A7自走砲一車抵一連火力 新155砲彈將採逆向工程？

台美關稅拍板！台股慶祝創高…開高走高漲逾500點 台積電開高45元

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人搭飛機時，在機上通常都會看電影、聽音樂或睡覺來打發時間。 示意圖／ingimage
許多人搭飛機時，在機上通常都會看電影、聽音樂或睡覺來打發時間。 示意圖／ingimage

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

這名網友在PTT發文，表示自己搭飛機很多次，通常都會利用機上的娛樂設備來看電影或聽音樂，如果不想看就會睡覺，但偶爾會發現有一種人從頭到尾只看著螢幕上的「飛行地圖」，奇特的舉動讓原PO感到不解，好奇地問大家「這樣看又不會飛比比較快，請問這種人是不是怪咖？」

貼文也釣出不少喜歡看飛行地圖的同好，「我也很喜歡看飛行地圖跟窗外啊」、「我很愛看，看不膩欸」、「飛行地圖有些有3D的，還算有趣」、「我就是只看地圖目前到哪了」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是，連旅遊都帶GPS記錄器，這很有趣的」、「我畫面也是飛行地圖」、「我也是放著飛行地圖，然後聽手機音樂睡覺或想事情的人」、「我女友都看地圖，她覺得電影很無聊，睡覺起來就知道在哪裡很方便」。

還有人過來人透露原因，「一年20趟左右，上飛機就是希望早點到啊，累都累死了，誰有心情去看電影」、「因為那些電影和音樂也沒想看的」、「無聊啊，經過特定地方的時候再往外看，比如櫻島之類的」、「知道現在飛到哪，有狀況會先知道」、「其他東西你在地上都可以做，唯獨飛行地圖」。

搭飛機 GPS

延伸閱讀

《幸福之路》一部沒有英雄的電影 給所有在生活裡跌宕卻依然勇敢的人

獨／高怡平21歲兒燒一手好菜　母子總在機場看對方背影掉淚離別

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

第48屆金穗獎與優良電影劇本 1/19報名截止

相關新聞

他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

「全台北最好吃」巷內水餃店塞滿日韓遊客 老饕點頭揭原因

台灣小吃揚名海外，不乏有許多隱身巷弄的美食名店。近日有網友在社群平台Threads分享，前往台北車站附...

去日本不只逛街、吃美食？他曝1特別行程喊別錯過 網看超俗價格驚喜

寒假即將到來，不少台灣人早已安排出國行程，其中「日本」一直是許多人心中的首選。不過，近日有一...

去九州玩別只飛福岡！日本作家推另一機場：租車1天僅200元

不少台灣人喜愛飛日本九州旅遊，福岡更是熱門地點，大多數民眾習慣直接飛抵福岡機場，…

滿頭問號！店家招牌列「2神秘詞彙」網念完傻眼：台灣人才懂

台灣人對諧音與空耳向來情有獨鍾，不少店家招牌也因此成為話題。近日一名網友在路上看到一間招牌寫著「帕奢席、點豬舍」的店家，一時之間完全看不懂是做什麼生意，忍不住拍照上網發問：「這啥意思？」貼文一出，立刻引發大量網友討論，不少人也笑「這台灣人才懂」。

以前嫌貴現在卻最划算？星巴克價格形象大反轉 網讚「這甜點」完勝

近年來，下午茶逐漸成為許多人日常休閒的一部分，街頭巷尾各式獨立咖啡廳一家接著一家開，無論是裝潢風格還是主題設定都各具特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。