他搭飛機見鄰座不看電影只盯螢幕1畫面 一票愛好者認同：不會膩

近年來台灣人瘋出國，而在搭飛機時，旅客不是睡覺休息，不然就是看著前方椅背上的螢幕電影打發時間。有一名網友透露好幾次搭飛機會發現隔壁乘客只盯著「飛行地圖」在看，讓他好奇這樣看會飛得比較快嗎？貼文引起熱議，不少愛看飛行地圖的人分享自己的想法。

這名網友在PTT發文，表示自己搭飛機很多次，通常都會利用機上的娛樂設備來看電影或聽音樂，如果不想看就會睡覺，但偶爾會發現有一種人從頭到尾只看著螢幕上的「飛行地圖」，奇特的舉動讓原PO感到不解，好奇地問大家「這樣看又不會飛比比較快，請問這種人是不是怪咖？」

貼文也釣出不少喜歡看飛行地圖的同好，「我也很喜歡看飛行地圖跟窗外啊」、「我很愛看，看不膩欸」、「飛行地圖有些有3D的，還算有趣」、「我就是只看地圖目前到哪了」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是，連旅遊都帶GPS記錄器，這很有趣的」、「我畫面也是飛行地圖」、「我也是放著飛行地圖，然後聽手機音樂睡覺或想事情的人」、「我女友都看地圖，她覺得電影很無聊，睡覺起來就知道在哪裡很方便」。

還有人過來人透露原因，「一年20趟左右，上飛機就是希望早點到啊，累都累死了，誰有心情去看電影」、「因為那些電影和音樂也沒想看的」、「無聊啊，經過特定地方的時候再往外看，比如櫻島之類的」、「知道現在飛到哪，有狀況會先知道」、「其他東西你在地上都可以做，唯獨飛行地圖」。