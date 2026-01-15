「全台北最好吃」巷內水餃店塞滿日韓遊客 老饕點頭揭原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣網友分享，台北車站附近一間水餃店，周遭客人幾乎清一色都是南韓人，讓他一度產生「人在南韓」的錯覺。水餃示意圖。圖／AI生成
台灣小吃揚名海外，不乏有許多隱身巷弄的美食名店。近日有網友在社群平台Threads分享，前往台北車站附近一間水餃店用餐，沒想到店外大排長龍，且周遭客人幾乎清一色都是南韓人，讓他一度產生「人在南韓」的錯覺。

一名網友在Threads發文表示，近日下午前往位於台北車站附近小巷內的水餃店用餐，令原PO訝異的是，只見門口大排長龍，清一色全是來自南韓的觀光客，讓他傻眼表示，「差點以為在南韓，（整間店）裡面大概只有我是台灣人」。

事實上，這間水餃店在南韓觀光客圈極具知名度，主因是南韓名廚李連福曾造訪並大力推薦，因此吸引許多韓客特地前來朝聖。即便店面隱蔽，靠著星級名廚的口碑與網路擴散，每逢用餐時段總能看見滿滿的外籍旅客。

照片曝光後，不少台灣網友認出該水餃店就是「正豪季水餃專賣店」，「這家很好吃，只是低調而已，再加上有南韓名廚李連福推薦，南韓人超多的」、「正豪季不錯吃，在天成飯店旁邊」、「跟家人有一次開店前五分鐘去，前面已經排了10組人，進店後發現只有我們是台灣人，其他不是日本就是南韓」、「真的，上次下午去整家店也只有我是台灣人，感覺自己在明洞，（彷彿）我才是外國人」。

還有網友分享個人評價，「這家的鮮蝦水餃是我在台北吃過最好吃，筍子湯也很讚」、「我好愛這家店的豬肉水餃」、「個人不喜歡，為甚麼要在水餃裡加滿滿的胡蘿蔔絲，當下跟外國朋友都不喜歡」、「剛開分店的時候，完全不認識這間店，結果一吃驚人」。

