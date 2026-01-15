去日本不只逛街、吃美食？他曝1特別行程喊別錯過 網看超俗價格驚喜

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
寒假即將到來，不少台灣人早已安排出國行程，其中「日本」一直是許多人心中的首選。圖／歐新社
寒假即將到來，不少台灣人早已安排出國行程，其中「日本」一直是許多人心中的首選。不過，近日有一名網友在社群平台Threads分享，到日本旅遊除了購物、吃美食以外，還可以考慮報考雅思（IELTS，國際英語測驗系統），並列出在日本考雅思的優勢，讓一票網友直呼「去日本的好理由」。

原PO指出，自己在日本旅遊期間決定順便考雅思，發現當地報考全科只需台幣5700元，考完試隔天還能立刻收到成績簡訊通知，大讚「效率高又便宜，推薦大家來日本旅遊不要錯過」。他表示，報名方式十分簡單，搜尋「IELTS Japan」就能找到官網報名，此外考場內的說明全是英文，考官並無特別的腔調，「我兩年前在台灣考也是8分，所以應該沒有比較鬆」。

貼文一出，立刻引起不少網友討論，「別人出國做醫美，只有你出國考英檢」、「出國還會想到要去考試，你也是很猛」、「感謝你給我一個去日本的好理由」、「這是什麽新的日本旅遊項目嗎？」、「已列入旅遊行程」、「好新穎的旅遊行程」。

對此，也有人分享其他國家考雅思的費用，「在澳洲花台幣9500元考雅思的路過...」、「越南也是！價格（跟日本）差不多，CP值超高」、「我在台灣花8千多，根本盤子」、「好羨慕，在英國考要破萬」。

據日本雅思官網顯示，報名費為27,500日圓（約新台幣5,477元），台灣為因應市場環境變動及人事營運成本，從去（2025）年8月中調整費用，從7,700元調整至8,300元。實際對比網友提及的其他國家報名雅思的費用，越南為4,664,000越南盾（約新台幣5,600元）、澳洲475澳元（約新台幣10,037元）、英國則根據地點不同，從215英鎊到250英鎊（約新台幣9,102元至10,583元）不等。

