聯合新聞網／ 綜合報導
多數民眾至福岡旅遊習慣飛抵福岡機場，但日本作家下坂泰生建議可先飛到佐賀自駕玩一趟再前往福岡。美聯社
不少台灣人喜愛飛日本九州旅遊，福岡更是熱門地點，大多數民眾習慣直接飛抵福岡機場，在國際線下機後搭免費接駁巴士到國內線，再轉搭地鐵進市區前往博多、天神方向，過程雖然方便，但一遇到旺季，缺點就是非常擁擠。

在台灣定居的日本作家下坂泰生在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑．台灣在住的日本人」分享一項快速又便利的小秘訣，建議可先飛到佐賀機場，不僅機票相當便宜，機場租車第一天只要台幣200元，還可以佐賀機場租車，乙地還車。

對於想在日本自駕或擔心自駕不太上手的台灣人來說，比較鄉下的佐賀，馬路大條、交通量少，非常好開，菜鳥也不用擔心，除了能先享受佐賀的觀光，也能品嘗到許多在地美食、泡有名溫泉、去武雄市，晚上在福岡吃拉麵後住宿，從佐賀車站到福岡博多車站搭巴士只要台幣220多元。

貼文底下不少人留言，「真的，去九州玩真的很多好玩的又經濟實惠，超推」，下坂泰生也補充說明，「尤其是福岡飯店開始慢慢漲價，幾年後可能變得很貴，與大阪東京飯店一樣」。

還有網友表示，「九州還有很多地方，除了佐賀，更有長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島，不一定要住福岡，還是很多好玩好吃的地方」。

去九州玩別只飛福岡！日本作家推另一機場：租車1天僅200元

不少台灣人喜愛飛日本九州旅遊，福岡更是熱門地點，大多數民眾習慣直接飛抵福岡機場，…

