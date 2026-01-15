滿頭問號！店家招牌列「2神秘詞彙」網念完傻眼：台灣人才懂

台灣人對諧音與 空耳【空耳】源自日語的「幻聽」，指將聽到的外語歌詞或句子，利用諧音改編成另一種意思通順的句子。 向來情有獨鍾，不少店家招牌也因此成為話題。近日一名網友在路上看到一間招牌寫著「帕奢席、點豬舍」的店家，一時之間完全看不懂是做什麼生意，忍不住拍照上網發問：「這啥意思？」貼文一出，立刻引發大量網友討論，不少人也笑「這台灣人才懂」。

網友在「爆廢1公社」貼出一張店家的招牌照片，許多網友一眼秒懂，直言這其實是台語諧音梗。「帕奢席」用台語唸就是「打鎖匙（打鑰匙）」，而「點豬舍」則是「電子鎖」，實際上是一間鎖店，和豬肉或餐飲完全無關。不少人笑說，這種招牌「除了台灣人真的沒人看得懂」，也有人形容是「台語空耳的最高境界」。

討論串中，網友們紛紛用台語或台灣國語唸給彼此聽，直呼「啊賀(好)，你不是台灣人吼！一測就知道」、「老闆太可愛啦」，也有人笑稱這種招牌「只做台灣人生意」。更有在地人補充，這家鎖店位於台南市南區金華路一帶，就在郵局附近，不少人曾路過拍照傳給親友，第一時間同樣滿頭問號。

但也有人認為「直接國字不好嗎？搞得像猜謎語！」、「無聊還以為有創意，就直接國語翻過去，就以為這樣就是諧音梗了嗎⋯」、「這種梗已經退流行了」、「看招牌就不想去」、「外配看不懂，怎麼辦」。