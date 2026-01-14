以前嫌貴現在卻最划算？星巴克價格形象大反轉 網讚「這甜點」完勝

近年來，下午茶逐漸成為許多人日常休閒的一部分，街頭巷尾各式獨立咖啡廳一家接著一家開，無論是裝潢風格還是主題設定都各具特色。然而，在選擇愈來愈多的同時，價格也跟著節節攀升，讓部分消費者開始回頭檢視過去被認為「價格偏高」的連鎖咖啡品牌星巴克，相較之下CP值反而更加明顯，也因此在網路上掀起一波討論。

一名女網友近日在Dcard發文分享自身經驗，坦言學生時期總覺得星巴克價格偏高，但從高中開始頻繁跑咖啡廳至今，幾年後感受卻完全不同。她指出，現在不少獨立咖啡廳一杯飲料或一份蛋糕動輒200元起跳，口味卻不一定符合期待，還常伴隨用餐時間限制、無插座等規定。相較之下，星巴克不僅品質穩定、環境舒適，內用續杯價格親民，對需要長時間辦公或讀書的人來說更為友善，也讓她開始轉而選擇星巴克作為主要據點。

貼文一出獲得不少網友認同，許多人直言「以前覺得貴，現在反而覺得便宜」，感嘆物價整體上漲後，星巴克顯得沒那麼高不可攀。此外，星巴克高度客製化的點餐方式，也讓不同喜好的人都能找到適合自己的搭配，若只是單純想找個地方讀書、辦公，空間舒適度與不限時的特性更是一大加分處。甚至還有人點名甜點價格完勝其他咖啡廳，「可麗露原味一顆45元，即便是連鎖店，現在好像已經很少看到這個價位了。」

不過，也有不少聲音將焦點放在獨立咖啡廳的現況，認為多數店家成了「一次店」，去過一次就不會再訪。網友指出，許多獨立咖啡廳主打裝潢與氛圍，但份量偏少、價格偏高，一杯飲料幾乎200元起跳，讓人直呼吃不消。但也有人替獨立咖啡廳平反，認為其價值不該只用價格衡量，能在安靜、有個性的空間中享受片刻寧靜，仍是連鎖品牌難以取代的體驗，並提醒「不要用世界級連鎖咖啡廳，直接拿來和獨立咖啡廳做比較」。