101鬼塚虎專櫃歧視移工非罕見？律師曝翻轉店員「魔法」：有能力玩你

日前有網友在Threads發文揭露，一位越南移工友人去台北101鬼塚虎專櫃欲購買鞋子，卻遭到專櫃店員不禮貌及歧視的對待。此事釣出台北101董事長賈永婕親自回應處理，之後鬼塚虎品牌也發出聲明，表示已將該店員停職配合調查。對此，律師李怡貞今(14)日在臉書分享自身經驗，直言在國內外精品店遭遇「大小眼」並非少見，直指這其實是資本主義的遊戲規則。

李怡貞指出，自己過去多次出國工作時，因安全考量穿著低調、揹著折疊購物袋進入精品店，也曾遇過服務人員態度冷淡甚至不耐煩的狀況。她以在香奈兒（Chanel）購物的經驗為例，描述精品店服務態度猶如神奇魔法般的「瞬間翻轉」過程。

李怡貞透露，當她表明要看耳環時，專櫃人員起初態度冷淡，直到她不看價錢、在1分鐘內迅速拍板購買經典款後，對方態度立刻轉為熱絡，主動再拿出多款商品，再次確定購買後，店員甚至陸續將平時「不好拿到」的經典包款都一一提出來給她過目，甚至熱情地端上巧克力、氣泡水與香檳。

李怡貞說，這時就換她擺架子開始嫌棄，在鏡子前面擺弄拍照，此時店員會在旁耐心等待，熱切盼望她再度購買商品。而決定是否刷卡或吊多久胃口的時間，則取決於店員一開始輕視的態度，加上自己喜歡商品的程度而定。

李怡貞直言，這正是精品市場「資本主義的遊戲規則」，消費力才是決定尊重與否的關鍵。她也坦承，自己清楚專櫃人員背後有業績壓力，因此有時會刻意拉長考慮時間，甚至只結帳原先商品便離開，留下一句「明天再來看看」，此時名片往往會自動遞上。

購買過程中有沒有被輕視？李怡貞坦言「當然有」，但她也毫不諱言地說：「你要玩我，我也有能力玩你，還更有能力玩。」她認為這是一場雙方心知肚明的交易，消費者用金錢換取商品，專櫃人員則換取業績。