父母晚年最愛找哪類子女照顧？ 一票人秒答對原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
家庭紛爭示意圖。圖／AI生成
家庭紛爭示意圖。圖／AI生成

東森電視益智節目《全民星攻略》每每拋出冷知識都能引發觀眾熱議，多年前關於「家庭關係」的一道題目近日再次被官方翻出影片，依舊戳中不少人的內心。當主持人蔡尚樺提問「研究發現，父母通常會拜託哪一個子女來照顧自己的晚年？」選項包括「A.賺最少的」、「B.最不受寵的」以及「C.跟伴侶關係最差的」。這道看似簡單卻充滿心理博弈的題目，最終答案揭曉時，令在場來賓與電視機前的觀眾大吃一驚。

起初來賓藝人聶雲猜錯，以為父母可能會傾向依賴「C.跟伴侶關係最差的」子女；最後，名醫孔繁錦鎖定「B.最不受寵的」則是正確答案。

為何父母會選擇將晚年託付給「最不受寵」的孩子？孔繁錦在答題時以直覺推測，是一種微妙的「補償心理」，父母回首過往，意識到自己在孩子成長過程中可能有所偏心、給予的關愛不足，因此在人生最後階段，潛意識裡希望將這位「被虧欠」的子女留在身邊。

不過，大多答對的網友們則持不同看法，「可以大小聲任意使喚，因為不會心疼」、「受寵的捨不得他們做任何一點事，還要幫他們找理由」、「10年前就有文章說日本研究父母心中，都有一個犧牲他的未來與人生也沒有關係的子女…他們要長照就是挑那一個」，更有人認為「偏偏不受寵的，以為這樣就可以得到父母歡心」、「A跟B通常會一起出現，因為賺最少，所以不受寵」、「B，然後把他搞成C，之後變成A」。

父母 子女 家庭

相關新聞

泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 一票網友驚呼：越看越出戲

泰國一部以宗教斂財為題材的懸疑犯罪電視劇《絕廟騙局》，第二季於2025年12月在Netflix上線，但近日有台灣網友在收看該劇時，赫然發現劇中一位住持長相神似民眾黨前主席柯文哲，讓他直呼「很出戲」。貼文引起熱議，看過的人也覺得真的很神似。

他怨「竹北不值得開一間鼎泰豐嗎？」 桃園、台南人嗆：憑什麼

新竹科學園區為台灣的科技重鎮，匯集了科技人才，也帶動了當地的產業發展，竹北甚至被稱為「新天龍國」，而鼎泰豐是台灣最知名的連鎖餐飲集團，但偏偏在竹北就是沒有設點，這也讓當地人感到很納悶。貼文引起熱議，不少人則認為根本不需要。

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，讓不少民眾直呼「進場比逛街還累」。近日一名網友在Threads分享自身經驗，表示前往新竹好市多時，光是沿路塞車、排隊進停車場及在地下室找車位，就得耗費大量時間，讓他相當困擾。

墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。對此，一名網友分享，同樣的時間點出門，墾丁的交通時間更長、住宿費更高，不如選擇沖繩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

台灣觀光夜市向來是觀光客必訪行程之一，不過近年大型夜市人氣卻逐漸降溫，台北市長蔣萬安日前也點出士林夜市困境，並砸1億預算整修，提出10大改造方案。對此，一名網友分享，夜市東西越賣越貴，還不如上餐廳吃飯，並不看好士林夜市整修後，會恢復人潮熱度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

