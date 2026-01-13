父母晚年最愛找哪類子女照顧？ 一票人秒答對原因曝光

東森電視益智節目《全民星攻略》每每拋出冷知識都能引發觀眾熱議，多年前關於「家庭關係」的一道題目近日再次被官方翻出影片，依舊戳中不少人的內心。當主持人蔡尚樺提問「研究發現，父母通常會拜託哪一個子女來照顧自己的晚年？」選項包括「A.賺最少的」、「B.最不受寵的」以及「C.跟伴侶關係最差的」。這道看似簡單卻充滿心理博弈的題目，最終答案揭曉時，令在場來賓與電視機前的觀眾大吃一驚。

起初來賓藝人聶雲猜錯，以為父母可能會傾向依賴「C.跟伴侶關係最差的」子女；最後，名醫孔繁錦鎖定「B.最不受寵的」則是正確答案。

為何父母會選擇將晚年託付給「最不受寵」的孩子？孔繁錦在答題時以直覺推測，是一種微妙的「補償心理」，父母回首過往，意識到自己在孩子成長過程中可能有所偏心、給予的關愛不足，因此在人生最後階段，潛意識裡希望將這位「被虧欠」的子女留在身邊。

不過，大多答對的網友們則持不同看法，「可以大小聲任意使喚，因為不會心疼」、「受寵的捨不得他們做任何一點事，還要幫他們找理由」、「10年前就有文章說日本研究父母心中，都有一個犧牲他的未來與人生也沒有關係的子女…他們要長照就是挑那一個」，更有人認為「偏偏不受寵的，以為這樣就可以得到父母歡心」、「A跟B通常會一起出現，因為賺最少，所以不受寵」、「B，然後把他搞成C，之後變成A」。