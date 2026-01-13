泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 一票網友驚呼：越看越出戲

泰國一部以宗教斂財為題材的懸疑犯罪電視劇《絕廟騙局》，第二季於2025年12月在Netflix上線，但近日有台灣網友在收看該劇時，赫然發現劇中一位住持長相神似民眾黨前主席柯文哲，讓他直呼「很出戲」。貼文引起熱議，看過的人也覺得真的很神似。

社群平台Threads有網友發文表示，在看該劇時，覺得這個住持越看越眼熟，還打趣地說「怎麼好像常常看到他在台灣」，仔細一看發現劇中這名住持長相神似柯文哲，讓他直呼「這角色讓我很出戲」。有其他網友也在PTT發文表示，這部戲當中的龍崁寺住持無論學經歷、長相、氣質，都跟柯文哲本人一模一樣，兩篇貼文都引來不少討論。

貼文讓不少人也很驚訝，「第二季我還沒看，這是真的不是換臉嗎？」、「真的不是AI嗎？」、「靠背，我以為是P圖欸」、「真假啦？太像了吧」；還有網友搞笑地說，「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「這個和尚的法號是不是叫『踩飛輪』」、「另一個平行世界，柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了」、「阿北什麼時候去客串？」、「不能說很像，只能說一模一樣」。

看過的人也覺得腳色和柯文哲長得很像，以至於觀看時很容易出戲，「當初看的時候很努力壓制自己的聯想」、「昨晚我也看了一下，無法平靜的觀賞，很難不出戲啊」、「終於有人跟我一樣覺得了」。