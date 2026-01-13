快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 一票網友驚呼：越看越出戲

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現一部泰國電視劇的住持角色，長相神似前民眾黨主席柯文哲，引起不少討論。圖／聯合報系資料照片
有網友發現一部泰國電視劇的住持角色，長相神似前民眾黨主席柯文哲，引起不少討論。圖／聯合報系資料照片

泰國一部以宗教斂財為題材的懸疑犯罪電視劇《絕廟騙局》，第二季於2025年12月在Netflix上線，但近日有台灣網友在收看該劇時，赫然發現劇中一位住持長相神似民眾黨前主席柯文哲，讓他直呼「很出戲」。貼文引起熱議，看過的人也覺得真的很神似。

社群平台Threads有網友發文表示，在看該劇時，覺得這個住持越看越眼熟，還打趣地說「怎麼好像常常看到他在台灣」，仔細一看發現劇中這名住持長相神似柯文哲，讓他直呼「這角色讓我很出戲」。有其他網友也在PTT發文表示，這部戲當中的龍崁寺住持無論學經歷、長相、氣質，都跟柯文哲本人一模一樣，兩篇貼文都引來不少討論。

貼文讓不少人也很驚訝，「第二季我還沒看，這是真的不是換臉嗎？」、「真的不是AI嗎？」、「靠背，我以為是P圖欸」、「真假啦？太像了吧」；還有網友搞笑地說，「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「這個和尚的法號是不是叫『踩飛輪』」、「另一個平行世界，柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了」、「阿北什麼時候去客串？」、「不能說很像，只能說一模一樣」。

看過的人也覺得腳色和柯文哲長得很像，以至於觀看時很容易出戲，「當初看的時候很努力壓制自己的聯想」、「昨晚我也看了一下，無法平靜的觀賞，很難不出戲啊」、「終於有人跟我一樣覺得了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

柯文哲 Netflix

延伸閱讀

柯文哲宜蘭輔選 林國漳要他好好處理司法！陳琬惠回嗆：好意思講？

陳佩琪能力有共目共睹！外傳參選台北市長？柯文哲三字回應

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」關稅議題憂台積電變「美積電」

北宜高鐵政策錯誤！柯文哲爆「根本在炒地皮」陳琬惠請政院暫緩核定

相關新聞

泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 一票網友驚呼：越看越出戲

泰國一部以宗教斂財為題材的懸疑犯罪電視劇《絕廟騙局》，第二季於2025年12月在Netflix上線，但近日有台灣網友在收看該劇時，赫然發現劇中一位住持長相神似民眾黨前主席柯文哲，讓他直呼「很出戲」。貼文引起熱議，看過的人也覺得真的很神似。

他怨「竹北不值得開一間鼎泰豐嗎？」 桃園、台南人嗆：憑什麼

新竹科學園區為台灣的科技重鎮，匯集了科技人才，也帶動了當地的產業發展，竹北甚至被稱為「新天龍國」，而鼎泰豐是台灣最知名的連鎖餐飲集團，但偏偏在竹北就是沒有設點，這也讓當地人感到很納悶。貼文引起熱議，不少人則認為根本不需要。

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，讓不少民眾直呼「進場比逛街還累」。近日一名網友在Threads分享自身經驗，表示前往新竹好市多時，光是沿路塞車、排隊進停車場及在地下室找車位，就得耗費大量時間，讓他相當困擾。

墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。對此，一名網友分享，同樣的時間點出門，墾丁的交通時間更長、住宿費更高，不如選擇沖繩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

台灣觀光夜市向來是觀光客必訪行程之一，不過近年大型夜市人氣卻逐漸降溫，台北市長蔣萬安日前也點出士林夜市困境，並砸1億預算整修，提出10大改造方案。對此，一名網友分享，夜市東西越賣越貴，還不如上餐廳吃飯，並不看好士林夜市整修後，會恢復人潮熱度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

約會救星！捷運站新設1機器「每次30元」 網讚：發明的是天才

對許多人來說，出門約會或重要場合前，噴香水已成為必備儀式。不過，有時候臨時忘記帶，或想快速補妝、補香，總令人焦急。近期就有網友在社群平台Threads分享，發現台北捷運站內新設香水機，每次僅需30元就能使用，讓原PO直呼「好適合約會前臨時抱佛腳」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。