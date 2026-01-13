快訊

他怨「竹北不值得開一間鼎泰豐嗎？」 桃園、台南人嗆：憑什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖知名餐飲「鼎泰豐」是不少外國遊客來台後一定指名要品嘗的餐廳。圖／聯合報系資料照片

新竹科學園區為台灣的科技重鎮，匯集了科技人才，也帶動了當地的產業發展，竹北甚至被稱為「新天龍國」，而鼎泰豐是台灣最知名的連鎖餐飲集團，但偏偏在竹北就是沒有設點，這也讓當地人感到很納悶。貼文引起熱議，不少人則認為根本不需要。

鼎泰豐聲名遠播，許多外國遊客來台後都指名一定要品嘗，全台共有12間分店，其中台北市就有8間，新竹也有1家，不過有一名住在竹北的網友在Threads發文，好奇「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎？」認為竹北的消費實力驚人，不輸台北，為何鼎泰豐沒有想要在這裡設分店？

貼文引起眾人熱烈討論，「竹北人就只適合大全聯，人口規模根本沒到」、「台南186萬（人）、桃園235萬都沒有，竹北憑什麼要有？」、「確實竹北不需要啊，新竹就有了，幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死，完全不划算」、「新竹不是有嗎？新竹有的話，感覺竹北就不會有」、「不可能有，一旦竹北有了，新竹遠百就倒了」、「竹北地貴、租金貴，塞車到爆，請問過去開是找自己麻煩嗎？」、「竹北連最後一間大型量販都收起來了，你還想指望什麼」。

還有人許願其他店家進駐竹北，「竹北就這麼不值得一間西堤嗎？」、「竹北就這麼不值得一間Lopia嗎？」、「竹北現在連一間家樂福都沒有」、「竹北值得擁有一間可以吃飯的IKEA吧」。

此外，鼎泰豐在南台灣唯一一家分店是在高雄，六都之一的台南卻沒有設點，對此臉書粉專《熱血玩台南》就曾分析鼎泰豐不敢到台南開店的十大原因，包括地段被飲料店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、「丹丹漢堡」太強大、台南小吃太霸氣、在地品牌太強、美食密度太高、CP值不夠、台南人嘴很挑等。

