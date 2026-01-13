快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聯合新聞網／ 綜合報導
不少新竹在地人抱怨到好市多很難停車。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影
不少新竹在地人抱怨到好市多很難停車。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影

每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，讓不少民眾直呼「進場比逛街還累」。近日一名網友在Threads分享自身經驗，表示前往新竹好市多時，光是沿路塞車、排隊進停車場及在地下室找車位，就得耗費大量時間，讓他相當困擾。

原PO指出，由於好市多隔壁就是迪卡儂，該處人潮相對較少、停車位也較好找，因此他選擇將車停在迪卡儂，儘管需要支付停車費、再步行一段路前往好市多，但能省下找車位與排隊的時間，整體反而更有效率。

貼文曝光後引發網友熱烈共鳴，不少人也分享相同做法，「我也是，寧願多付錢也不想在好市多找車位」、「早就這樣做+1」、「不要講出這個秘技好嗎？」、「很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」；還有新竹在地人表示，假日光是排隊進停車場加找車位就花了30分鐘，寧願多付停車費，也不想把時間浪費在停車場裡。

除了新竹，其他地方的好市多，也都有民眾選擇停在路邊或鄰近收費停車場，再步行前往消費。

此外，還有網友分享更省時的「神招」，像是先到附近餐廳用餐，同時透過外送平台下單好市多商品，或直接使用外送服務將商品送到家中，免去塞車與找車位的煩惱。也有人直言，新竹好市多假日人潮早已超出負荷，呼籲業者評估增設第二家分店，以紓解長期的擁擠問題。

雖然把車停隔壁賣場可以解決停車位不足的問題，但也衍生出亂象。有其他網友就發現不少消費者把購物車推到迪卡儂後就丟著不管，害得好市多的員工得要跑到迪卡儂把購物車推回去，讓他看了非常傻眼。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

好市多 迪卡儂 停車位

延伸閱讀

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

擋住駕駛座！他怒揭好市多推車亂象 會員籲一招：必有人推回

好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

好市多1款「神級保濕乳霜」限時特價！會員驚喜搬貨：全年必備

相關新聞

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，讓不少民眾直呼「進場比逛街還累」。近日一名網友在Threads分享自身經驗，表示前往新竹好市多時，光是沿路塞車、排隊進停車場及在地下室找車位，就得耗費大量時間，讓他相當困擾。

墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。對此，一名網友分享，同樣的時間點出門，墾丁的交通時間更長、住宿費更高，不如選擇沖繩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

台灣觀光夜市向來是觀光客必訪行程之一，不過近年大型夜市人氣卻逐漸降溫，台北市長蔣萬安日前也點出士林夜市困境，並砸1億預算整修，提出10大改造方案。對此，一名網友分享，夜市東西越賣越貴，還不如上餐廳吃飯，並不看好士林夜市整修後，會恢復人潮熱度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

約會救星！捷運站新設1機器「每次30元」 網讚：發明的是天才

對許多人來說，出門約會或重要場合前，噴香水已成為必備儀式。不過，有時候臨時忘記帶，或想快速補妝、補香，總令人焦急。近期就有網友在社群平台Threads分享，發現台北捷運站內新設香水機，每次僅需30元就能使用，讓原PO直呼「好適合約會前臨時抱佛腳」。

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

UNIQLO是台灣人喜歡購買的日本服飾品牌。一名女網友發文，稱UNIQLO雖然價格低廉、材質不錯，但造型顏色略顯單調，並沒辦法替穿搭加分，好奇詢問網友許多人喜歡買UNIQLO衣服的原因，對此，網友們分為兩派，一派同意原PO看法；另一派則認為極簡風也是時尚，就看買的人會不會穿搭。

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

台北還有什麼需要改進的地方呢？一名來台生活8年的外國人發文，指出讓台北越來越差的3個變化，分別是捷運越來越吵、捷運更晃和公園車輛與摩托車變多，他呼籲大家更重視台灣的環境品質，並希望台灣能在今年改善這些問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。