好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，讓不少民眾直呼「進場比逛街還累」。近日一名網友在Threads分享自身經驗，表示前往新竹好市多時，光是沿路塞車、排隊進停車場及在地下室找車位，就得耗費大量時間，讓他相當困擾。

原PO指出，由於好市多隔壁就是迪卡儂，該處人潮相對較少、停車位也較好找，因此他選擇將車停在迪卡儂，儘管需要支付停車費、再步行一段路前往好市多，但能省下找車位與排隊的時間，整體反而更有效率。

貼文曝光後引發網友熱烈共鳴，不少人也分享相同做法，「我也是，寧願多付錢也不想在好市多找車位」、「早就這樣做+1」、「不要講出這個秘技好嗎？」、「很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」；還有新竹在地人表示，假日光是排隊進停車場加找車位就花了30分鐘，寧願多付停車費，也不想把時間浪費在停車場裡。

除了新竹，其他地方的好市多，也都有民眾選擇停在路邊或鄰近收費停車場，再步行前往消費。

此外，還有網友分享更省時的「神招」，像是先到附近餐廳用餐，同時透過外送平台下單好市多商品，或直接使用外送服務將商品送到家中，免去塞車與找車位的煩惱。也有人直言，新竹好市多假日人潮早已超出負荷，呼籲業者評估增設第二家分店，以紓解長期的擁擠問題。

雖然把車停隔壁賣場可以解決停車位不足的問題，但也衍生出亂象。有其他網友就發現不少消費者把購物車推到迪卡儂後就丟著不管，害得好市多的員工得要跑到迪卡儂把購物車推回去，讓他看了非常傻眼。