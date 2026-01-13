墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。對此，一名網友分享，同樣的時間點出門，墾丁的交通時間更長、住宿費更高，不如選擇沖繩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，若要去墾丁旅遊，早上5點出門，可能中午才會抵達，若選擇去沖繩玩，一樣5點出門，9點就已經在日本了，而且四人房一天僅1700元，比墾丁的房價便宜非常多，讓她直言「這就是為什麼不選墾丁」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「塞過一次墾丁回台北12小時後，真的寧願去沖繩也不選墾丁」、「國旅就是爛啊！去沖繩又不貴，機票撿到便宜的4千有找，我從台北去墾丁要多久？久又貴又沒情緒價值」、「墾丁到底有什麼好玩的，講難聽點國旅就是沒特色，幾十年來都差不多」、「真心不懂台灣住宿為何這麼貴，從南到北都一樣」、「台灣兩人房都超過2000真的很扯」、「為什麼要去沖繩不去墾丁，這篇的留言區是我看過最淺顯易懂又中肯的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「為何大家講的好像去沖繩機票、租車不用錢一樣」、「墾丁很爛我沒話說，但你去搭飛機不用提前兩小時到？不用托運行李？安檢？去機場的時間？」、「不要亂講好不好，你坐高鐵到左營，然後再坐車去墾丁，頂多再兩個小時，怎麼可能中午才到？」、「這樣比不完全喔，還有機票錢」。