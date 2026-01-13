墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

墾丁曾是國旅的觀光勝地，近年旅客人數卻明顯下滑。對此，一名網友分享，同樣的時間點出門，墾丁的交通時間更長、住宿費更高，不如選擇沖繩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，若要去墾丁旅遊，早上5點出門，可能中午才會抵達，若選擇去沖繩玩，一樣5點出門，9點就已經在日本了，而且四人房一天僅1700元，比墾丁的房價便宜非常多，讓她直言「這就是為什麼不選墾丁」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「塞過一次墾丁回台北12小時後，真的寧願去沖繩也不選墾丁」、「國旅就是爛啊！去沖繩又不貴，機票撿到便宜的4千有找，我從台北去墾丁要多久？久又貴又沒情緒價值」、「墾丁到底有什麼好玩的，講難聽點國旅就是沒特色，幾十年來都差不多」、「真心不懂台灣住宿為何這麼貴，從南到北都一樣」、「台灣兩人房都超過2000真的很扯」、「為什麼要去沖繩不去墾丁，這篇的留言區是我看過最淺顯易懂又中肯的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「為何大家講的好像去沖繩機票、租車不用錢一樣」、「墾丁很爛我沒話說，但你去搭飛機不用提前兩小時到？不用托運行李？安檢？去機場的時間？」、「不要亂講好不好，你坐高鐵到左營，然後再坐車去墾丁，頂多再兩個小時，怎麼可能中午才到？」、「這樣比不完全喔，還有機票錢」。

墾丁 沖繩 國旅 機票 住宿 日本

相關新聞

士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

台灣觀光夜市向來是觀光客必訪行程之一，不過近年大型夜市人氣卻逐漸降溫，台北市長蔣萬安日前也點出士林夜市困境，並砸1億預算整修，提出10大改造方案。對此，一名網友分享，夜市東西越賣越貴，還不如上餐廳吃飯，並不看好士林夜市整修後，會恢復人潮熱度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

約會救星！捷運站新設1機器「每次30元」 網讚：發明的是天才

對許多人來說，出門約會或重要場合前，噴香水已成為必備儀式。不過，有時候臨時忘記帶，或想快速補妝、補香，總令人焦急。近期就有網友在社群平台Threads分享，發現台北捷運站內新設香水機，每次僅需30元就能使用，讓原PO直呼「好適合約會前臨時抱佛腳」。

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

UNIQLO是台灣人喜歡購買的日本服飾品牌。一名女網友發文，稱UNIQLO雖然價格低廉、材質不錯，但造型顏色略顯單調，並沒辦法替穿搭加分，好奇詢問網友許多人喜歡買UNIQLO衣服的原因，對此，網友們分為兩派，一派同意原PO看法；另一派則認為極簡風也是時尚，就看買的人會不會穿搭。

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

台北還有什麼需要改進的地方呢？一名來台生活8年的外國人發文，指出讓台北越來越差的3個變化，分別是捷運越來越吵、捷運更晃和公園車輛與摩托車變多，他呼籲大家更重視台灣的環境品質，並希望台灣能在今年改善這些問題。

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

日本冬天天氣寒冷，公共場所室內都會有暖氣讓民眾感受上溫暖一點。有一名網友透露自己去東京玩，暖氣反而成為他最大的敵人，只要一進入室內就頭痛得要命，還得吃頭痛藥來緩解，貼文讓不少人看了很有感，紛紛自曝也有同樣情況。

