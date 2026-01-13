士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

台灣觀光夜市向來是觀光客必訪行程之一，不過近年大型夜市人氣卻逐漸降溫，台北市長蔣萬安日前也點出士林夜市困境，並砸1億預算整修，提出10大改造方案。對此，一名網友指出，夜市東西越賣越貴，還不如上餐廳吃飯，並不看好士林夜市整修後，會恢復人潮熱度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台北的大夜市是不是要式微了」為題，提到近期觀察到台北的大型夜市感覺沒有以前熱鬧，人潮明顯不如從前，尤其小吃賣得跟一個便當差不多，吃不飽又貴，不如直接上餐廳吃飯。

這名網友進一步指出，最根本的原因是台灣匯率跟房租太貴，讓大型夜市的租金與營運成本不斷攀升，最終反映在售價上，讓整體CP值下降，自然影響民眾回訪意願，就算士林夜市花費1億元整修，仍然不看好能恢復以往熱度。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「現在吃夜市的都是有錢人」、「吃一趟下來，我不如吃餐廳」、「士林夜市早就不去了」、「夜市賣價都跟店面一樣了，實在想不到為何要去夜市」、「價格貴品質又沒到」、「夜市CP值太低」、「夜市蠻爛的，早就不逛」、「千篇一律也沒有比較便宜」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為夜市還是有人潮，「士林夜市沒有慘啊，是涵蓋面積太廣，熱鬧的地點變了，以前是陽明戲院前面跟大東路那條賣衣服的，現在變成慈誠宮還有基河路口那邊」、「饒河六日都是擠爆的狀態欸」、「南機場還行吧，寧夏也還是外國人最愛逛的」、「寧夏夜市就從小夜市變成國際型夜市」。