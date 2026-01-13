約會救星！捷運站新設1機器「每次30元」 網讚：發明的是天才

對許多人來說，出門約會或重要場合前，噴香水已成為必備儀式。不過，有時候臨時忘記帶，或想快速補妝、補香，總令人焦急。近期就有網友在社群平台Threads分享，發現台北捷運站內新設香水機，每次僅需30元就能使用，讓原PO直呼「好適合約會前臨時抱佛腳」。

該網友表示，他在東門站看到香水機，價格一次30元，「好適合約會前臨時抱佛腳」貼文一出，引發討論。其他網友也熱心整理捷運站香水機位置，包括：國父紀念館站往出口2通道、東門站往出口4、5 付費區內、民權西路站往出口1方向付費區、中正紀念堂站出口6通道對面、台北車站18號店舖前方空間靠近M3出口。

網友留言熱烈，有人打趣說，「站在旁邊是不是可以直接蹭，噴超多欸，30元真的很便宜」、「那我去機器旁邊等別人投錢，就順便吸到香味了，哈哈哈無價」、「看到警語覺得好笑，不可以噴眼睛跟嘴巴喔」。也有人表示，「太讚了吧！花30元就不用靠櫃被冰，想試試看，這個量兩個人使用都不是問題吧」、「發明這個的是天才吧！而且才30元噴超多欸！」

有網友好奇香水是否為正版，對此廠商回應：「別怕別怕！我們機台內提供的所有香氛產品，都是採取嚴格採購標準。國際品牌透過台灣正規代理商採購；而台灣在地品牌則是原廠直接簽約授權上架。每一滴香水都有有明確進貨憑證與來源證明，可以安心使用喔。」