怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

UNIQLO是台灣人喜歡購買的日本服飾品牌。一名女網友發文，稱UNIQLO雖然價格低廉、材質不錯，但造型顏色略顯單調，並沒辦法替穿搭加分，好奇詢問網友許多人喜歡買UNIQLO衣服的原因。對此，網友們分為兩派，一派同意原PO看法，另一派則認為極簡風也是時尚，就看買的人會不會穿搭。

一名女網友在Dcard發文，表示UNIQLO品牌的衣服價格便宜，材質也贏過許多同價格或更昂貴的品牌，但顏色和造型真的很單調，無論怎麼挑衣服都是「很舒服的路人」的感覺；雖然摸起來的感覺不錯，但並不像韓系或歐美風的衣服，能夠替穿搭加分。

原PO更表示，UNIQLO的包包好看的也很少，但台灣的門市人潮還是相當多，忍不住詢問網友：「UNIQLO哪裡時尚了？」

此文一出，不少網友同意她的看法，認為UNIQLO真的太樸素了，「認同，就是中規中矩、簡單乾淨，但真的沒有讓人驚艷的感覺」、「認同，明明一樣日系GU版型那些好看很多，UQ就是素素的單調」、「覺得很普通，質感也是沒有比較好」。

但有網友認為極簡也是一種時尚，穿得樸素是人的問題，「極簡風也是一種時尚啊，如果妳覺得穿起來沒有很時尚，極大可能是人的問題」、「日系原本就是簡單一點啊，無印的衣服也是同樣的道理」、「人的問題，普通都能變得時尚」。

更有網友分享UNIQLO的穿搭技巧，「我穿素（外層非UQ）+項鍊+大衣時，學生都說幹嘛特別穿漂亮、高級，衣服素就弄點配件就好」、「感覺要搭配妝髮、配件」、「c系列、cashmere挑一挑都還不錯啊，我覺得搭配適當妝髮、配飾、鞋包還不難穿出Effortless Chic（毫不費力的時尚）的感覺」。