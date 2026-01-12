一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

日本冬天天氣寒冷，公共場所室內都會有暖氣讓民眾感受上溫暖一點。有一名網友透露自己去東京玩，暖氣反而成為他最大的敵人，只要一進入室內就頭痛得要命，還得吃頭痛藥來緩解，貼文讓不少人看了很有感，紛紛自曝也有同樣情況。

這名女網友在Threads發文表示，自己去日本東京旅遊，但只要一進入室內，暖氣就讓他頭痛得要命，甚至還吞了4顆止痛藥，讓他崩潰地直呼「暖氣根本就是我在東京最大的敵人」，貼文一出也引起不少討論。

許多過來人也有同感，「果真有人和我一樣，悶到不行，缺氧中…室內完全不ok」、「我也是暖氣無法，整個呼吸道都不舒服」、「真的，所以一進到室內一定要把衣服脫到剩下一件，然後勤勞喝水，不然頭真的很暈、悶熱」、「原來不是只有我會這樣！去年去日本時逛著逛著突然頭很痛又忘了帶止痛藥，後來到戶外吹風就突然不痛了」、「真的！而且完全不能呼吸，超級缺氧，一間店很熱我會直接捨棄不逛了，快悶死」。

還有網友表示日本的飯店沒辦法調空調溫度，窗戶也無法開啟，更讓人覺得悶熱，「晚上睡飯店才崩潰，中央空調溫度不能改，窗戶不能開，整個熱到很不舒服」、「我是11月去名古屋，當時才10幾度就已經開暖氣，暖氣感覺起來應該有28度，但吹一整晚其實很不舒服，飯店不能調成冷氣也不能開窗，那晚一直睡到醒來喝水，蠻受不了這種烤箱式飯店的感覺欸，感覺自己的水份要被榨乾烤熟」。

內行人則建議穿著上要特別注意，「所以不要穿高領，室內不要毛帽、大衣、圍巾，然後到室外，記得不要一直戴著口罩，要適時拿下呼吸新鮮空氣」、「不要穿發熱衣」、「除了好的大衣外套戶外穿，進室內穿輕薄透氣點，除非大風雪跟整日戶外行程，我從不穿發熱衣」。