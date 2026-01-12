快訊

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

每次都點一樣！店家問1句話熟客從此人間蒸發 I人秒懂：有壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
一位飲料店業者問熟客一句話，自此之後再也沒看到對方。 示意圖／AI生成
一位飲料店業者問熟客一句話，自此之後再也沒看到對方。 示意圖／AI生成

手搖飲來喝是台灣人日常生活的一部分。一位飲料店業者發文，稱有一個熟客每天都會點一樣的飲料喝，持續了2個月，某天業者直接問他「一樣嗎？」，沒想到自此之後再也沒看到這位客人了。此文引起不少網友共鳴，紛紛直言：「不要碰I人心中最柔軟的那一塊」。

一名飲料店業者在Threads發文，表示之前有一位客人，每次來店裡都會點一樣的飲料，持續了2個月之久。有一天，他直接問客人：「一樣嗎？」未料之後就再也沒見過他了。

此文一出，引起不少「I人」共鳴，坦言被店員記住真的有壓力，「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「我也曾經這樣，被老闆記住會有壓力」、「社恐人最討厭被店員記住了」、「就像我叫車只要對方開始跟我一直聊天我會很害怕，我只想安安靜靜的」、「我也是，我來吃飯不是來聊天，千萬不要跟我搭話，不要跟我作任何非必要的交流」。

不過也有網友認為被店家記住並不是壞事，「我I人，覺得被問：一樣嗎？完全沒關係，反而欣賞留意熟客細節的店家很棒」、「我一個月大概有25天都去同一間早餐店吃一模一樣的東西持續了半年多了，他們甚至提早打烊會打電話提醒我，我覺得很貼心」、「我是I人，如果不是過分熱情的老闆，被記住點餐的喜好其實是蠻開心」。

也有網友提供其他建議給店家，「如果他每次來看起來都有做出思考，但最後還是點一樣的品項，那就千萬不要問」、「給各位老闆的建議，不要記得有關客人的任何事，除非對方主動跟你談起」、「其實會來就會來，用自己覺得對的方式就好，其實不用顧及這麼多」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

社恐 手搖飲

延伸閱讀

寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

旅遊回國不用洗髒衣服！室友做法一兼二顧 他大讚：根本天才

烏龍麵成本16元傻傻賣15！早餐店老闆喊虧 反獲讚：經營之神

相關新聞

每次都點一樣！店家問1句話熟客從此人間蒸發 I人秒懂：有壓力

買手搖飲來喝是台灣人日常生活的一部分。一位飲料店業者發文，稱有一個熟客每天都會點一樣的飲料喝，持續了2個月，某天業者直接問他「一樣嗎？」，沒想到自此之後再也沒看到這位客人了。此文引起不少網友共鳴，紛紛直言：「不要碰I人心中最柔軟的那一塊」。

烏龍麵成本16元傻傻賣15！早餐店老闆喊虧 反獲讚：經營之神

剛創業時因為經驗不足，做虧本買賣的事非常常見。一名網友發文，詢問網友們創業都做過什麼「蠢事」，他曾經加點烏龍麵賣15元，後來才發現成本16元，對此，網友們反而稱讚他是「經營之神」。

旅遊回國不用洗髒衣服！室友做法一兼二顧 他大讚：根本天才

出國旅行後，經常有大量需要清洗的衣物要處理。一名網友發文，稱室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，穿免洗內衣褲，新衣再買當地的就好，如此一兼兩顧的作法讓原PO大讚「相見恨晚」，此文引起網友們熱議。

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。