每次都點一樣！店家問1句話熟客從此人間蒸發 I人秒懂：有壓力

買手搖飲來喝是台灣人日常生活的一部分。一位飲料店業者發文，稱有一個熟客每天都會點一樣的飲料喝，持續了2個月，某天業者直接問他「一樣嗎？」，沒想到自此之後再也沒看到這位客人了。此文引起不少網友共鳴，紛紛直言：「不要碰I人心中最柔軟的那一塊」。

一名飲料店業者在Threads發文，表示之前有一位客人，每次來店裡都會點一樣的飲料，持續了2個月之久。有一天，他直接問客人：「一樣嗎？」未料之後就再也沒見過他了。

此文一出，引起不少「I人」共鳴，坦言被店員記住真的有壓力，「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「我也曾經這樣，被老闆記住會有壓力」、「社恐人最討厭被店員記住了」、「就像我叫車只要對方開始跟我一直聊天我會很害怕，我只想安安靜靜的」、「我也是，我來吃飯不是來聊天，千萬不要跟我搭話，不要跟我作任何非必要的交流」。

不過也有網友認為被店家記住並不是壞事，「我I人，覺得被問：一樣嗎？完全沒關係，反而欣賞留意熟客細節的店家很棒」、「我一個月大概有25天都去同一間早餐店吃一模一樣的東西持續了半年多了，他們甚至提早打烊會打電話提醒我，我覺得很貼心」、「我是I人，如果不是過分熱情的老闆，被記住點餐的喜好其實是蠻開心」。

也有網友提供其他建議給店家，「如果他每次來看起來都有做出思考，但最後還是點一樣的品項，那就千萬不要問」、「給各位老闆的建議，不要記得有關客人的任何事，除非對方主動跟你談起」、「其實會來就會來，用自己覺得對的方式就好，其實不用顧及這麼多」。