來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

台北還有什麼需要改進的地方呢？一名來台生活8年的外國人發文，指出讓台北越來越差的3個變化，分別是捷運越來越吵、捷運更晃和公園車輛與摩托車變多，他呼籲大家更重視台灣的環境品質，並希望今年改善這些問題。

臉書粉專「外國倫看台灣」發文，表示他已經來台灣8年了，觀察到台北有3個的變化讓居住品質變差：

一、捷運越來越吵

粉專指出，剛到台灣時對北捷印象很好，路上雖然很吵，捷運站裡面卻相對安靜且舒適。但近幾年北捷裡出現諸多電視牆廣告，播放各種廣告聲音，加上推行手扶梯兩邊皆可站立後，更是一直重複播放宣導廣播，非常擾人。

粉專提到，他去日本旅遊時，同樣在推行手扶梯兩側皆可站立的觀念，但不是用擴音器，而是放告示牌在手扶梯旁，疑惑為什麼日本可以擺放告示牌，「台灣就要用擴音器循環播放的方式？」

此外，捷運還會播放「請不要吸菸，不要嚼檳榔」的廣播，還會同時有兩、三個喇叭播放不同訊息，聲音交織在一起非常吵雜不堪。

二、捷運變得更晃了

粉專表示，北捷似乎更搖晃了，從前搭乘時列車都不會急煞，不像台灣公車，但近年來急煞的次數增多了。他有次問服務人員是否可以不要到站時急煞、用比較「斯文」的方式煞車，卻被告知捷運車廂是電腦設定，所以不能改。

粉專透露，他曾經懷疑是自己錯覺，於是詢問朋友，朋友也認為以前捷運比較穩，現在都要抓緊扶手，否則會被晃倒，同時也詢問大家：「你們是否覺得台北市的捷運車廂變得急停急煞、比以前晃？」

三、公園內車輛、摩托車變多

無論是大安森林公園還是二二八公園，都可以看到許多公務摩托車、或是其他車輛停駐，讓公園品質下降。

粉專說，公務員為了自己方便就在公園裡騎車或開車，甚至直接把公務車輛停在博物館館門口，讓「公務變特權」。在美國或日本公園裡都沒有摩托車、車輛行駛，都保持乾乾淨淨。

粉專認為，台灣人沒有管理好公務員，才會讓台北公園越來越低俗，在台北不只走在人行道可能被摩托車撞到，甚至走在公園裡都可能被撞。

該篇文章並附上一張機車騎上人行道的照片，直言「這幾年走在人行道、會出車禍的機率越來越高」。

不過台灣也有好的改變，粉專提到，一名居住十年的新台灣人跟他說過，台鐵的自強號、普悠瑪班次變更多、也更好坐了。

粉專最後呼籲，大家應該都要關注台灣環境品質，也希望這些問題能在2026年改善。