烏龍麵成本16元傻傻賣15！早餐店老闆喊虧 反獲讚：經營之神

聯合新聞網／ 綜合報導
一名經營早餐店的網友透露他加點烏龍麵賣15元，後來才發現成本是16元。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
有些人創業初期因為經驗不足，會不小心做虧本生意。一名網友發文，詢問網友們創業都做過什麼「蠢事」，他曾經把「加點烏龍麵」賣15元，後來才發現成本16元。對此，網友們反而稱讚他是「經營之神」。

一名經營早餐店的網友在Threads發文，詢問網友：「大家創業有沒有做過什麼蠢事？」透露他曾讓顧客只花15元就能加點烏龍麵，賣了一年半後才發現烏龍麵的成本原來是16元，等於賣一份烏龍麵自己還虧損1元。

此文一出，網友們反而紛紛誇讚他是「經營之神」，「根本是經營之神的操作，先有一個不賺錢的商品吸引客人順便買其他更賺錢的品項，就像好市多最裡面的便宜烤雞」、「這就是你賣了一年半還存在的原因」、「這其實是一個好操作，會有人因為烏龍麵15元去買的」、「這可能是你創業唯一做對的事，Costco烤雞一樣的模式」。

更有業者坦言他們用的就是類似的經營策略，「我們家虱目魚肚110元，只賣120元，就是賠錢搭配著賣，不會每樣餐點都賺錢」。

也有網友分享其他開店的經歷，「以前擺夜市跟廠商叫溏心蛋成本十幾元，然後我一顆賣客人十元整」、「剛開始用蝦皮，以為買家退貨雙方都不用付運費，結果某天發現我已經傻傻代付一千六百多元的運費」、「曾經賣過雞翅一支15元七支100元，細算下來一支才賺2.3元，之後才調整一支20元」。

