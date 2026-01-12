快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

聽新聞
0:00 / 0:00

旅遊回國不用洗髒衣服！室友做法一兼二顧 他大讚：根本天才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，到當地再買新衣。示意圖／ingimage
一名網友的室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，到當地再買新衣。示意圖／ingimage

出國旅行後，經常有大量需要清洗的衣物要處理。一名網友發文，室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，穿免洗內衣褲，到當地再買新衣，如此一兼兩顧的做法讓原PO大讚「相見恨晚」，引起網友們熱議。

一名網友在Threads發文，表示他的室友出國總是只穿舊的衣物，旅行幾天丟幾件，並穿免洗的內衣褲和襪子，到當地旅遊再買新的衣物，如此一來回國就不用煩惱洗衣的問題了。

原PO表示，他做為旅遊10年的人，如今才知道這種一兼兩顧的方法，真是相見恨晚，不禁誇讚室友根本是「天才」。

此文一出，不少網友也認為此方法非常實用，「我們也是，裡面內衣褲、襪子、衛生衣穿完就丟，洗完澡不用搓內褲直接進垃圾桶真的超爽」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用」、「常出國的邏輯一直是這樣啊，我出國穿舊衣服舊褲子，之後到當地買新款的穿」。

但也有網友持相反意見，認為增加當地處理的困擾，「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收、銷毀舊衣的能力」、「舊衣回收桶根本很難找到，也沒人要穿，出國它就是飯店垃圾，沒有誰需要多幫你處理」。

更有網友指出穿舊衣拍照不好看、不舒適的問題，「如果買不到自己喜歡的，整個旅程不是就要穿要丟掉的衣服，拍照留念的時候會不開心」、「我倒是不行，家人以前喜歡把快要淘汰的內衣褲穿出國，然後就直接丟，可是有一些內衣褲鬆緊帶都鬆了，穿出國一路也不舒適」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

出國旅遊 襪子 內褲

延伸閱讀

寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

相關新聞

烏龍麵成本16元傻傻賣15！早餐店老闆喊虧 反獲讚：經營之神

剛創業時因為經驗不足，做虧本買賣的事非常常見。一名網友發文，詢問網友們創業都做過什麼「蠢事」，他曾經加點烏龍麵賣15元，後來才發現成本16元，對此，網友們反而稱讚他是「經營之神」。

旅遊回國不用洗髒衣服！室友做法一兼二顧 他大讚：根本天才

出國旅行後，經常有大量需要清洗的衣物要處理。一名網友發文，稱室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，穿免洗內衣褲，新衣再買當地的就好，如此一兼兩顧的作法讓原PO大讚「相見恨晚」，此文引起網友們熱議。

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

紅色炸彈變「討債單」？ 網教戰1招優雅反擊：別當冤大頭

收到婚禮邀請本是喜事一樁，但若對方用強迫中獎的方式討紅包，恐怕只會讓人感到困擾。有一名女網友分享近日收到一位友人突然傳來的Google表單，打開一看竟是婚宴邀請，但表單內只有兩個選項：「一定出席！」以及「無法出席，只好轉帳紅包QQ」。這種「不去也得給錢」的強硬問法讓她相當傻眼，直呼尷尬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。