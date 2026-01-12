旅遊回國不用洗髒衣服！室友做法一兼二顧 他大讚：根本天才

出國旅行後，經常有大量需要清洗的衣物要處理。一名網友發文，室友出國旅行只穿舊衣物，旅遊時順便丟棄，穿免洗內衣褲，到當地再買新衣，如此一兼兩顧的做法讓原PO大讚「相見恨晚」，引起網友們熱議。

一名網友在Threads發文，表示他的室友出國總是只穿舊的衣物，旅行幾天丟幾件，並穿免洗的內衣褲和襪子，到當地旅遊再買新的衣物，如此一來回國就不用煩惱洗衣的問題了。

原PO表示，他做為旅遊10年的人，如今才知道這種一兼兩顧的方法，真是相見恨晚，不禁誇讚室友根本是「天才」。

此文一出，不少網友也認為此方法非常實用，「我們也是，裡面內衣褲、襪子、衛生衣穿完就丟，洗完澡不用搓內褲直接進垃圾桶真的超爽」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用」、「常出國的邏輯一直是這樣啊，我出國穿舊衣服舊褲子，之後到當地買新款的穿」。

但也有網友持相反意見，認為增加當地處理的困擾，「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收、銷毀舊衣的能力」、「舊衣回收桶根本很難找到，也沒人要穿，出國它就是飯店垃圾，沒有誰需要多幫你處理」。

更有網友指出穿舊衣拍照不好看、不舒適的問題，「如果買不到自己喜歡的，整個旅程不是就要穿要丟掉的衣服，拍照留念的時候會不開心」、「我倒是不行，家人以前喜歡把快要淘汰的內衣褲穿出國，然後就直接丟，可是有一些內衣褲鬆緊帶都鬆了，穿出國一路也不舒適」。