自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

貼文下方不少人認為還是自己煮比較好，「絕對還是有省，那些說沒省的應該都是在超商大賣場買菜吧，去菜市場一定省」、「自己煮還是會比較省，而且比較健康」、「可以，有辦法一個禮拜吃不到1000（元），但要長期煮才有感」、「我覺得一個人的話大概比買便當省一點而已，甚至同價，但吃得更多更好更健康」、「我同學跟他妹就是自己煮，一個月伙食兩個人才花了3000左右」。

也有苦主搖頭曝缺點，「一個人會有一點不太好煮，都煮一點點，時間會拉得很長，剩一點點錢，最後就會覺得我還不如買個便當」、「妳的電、水、瓦斯都是成本，只是沒有算進去而已，基本上都是差不多的價錢」、「會（省錢），但就會很累」、「我一個人住，感覺自己煮比較吃得飽，跟外面相比少油少鹽比較健康，但缺點是比較難吃」。

還有人透露，自己曾經實驗過自煮與外食差異，吃便當一個月只要6000，自煮大約4000至5000，雖然有省但更多是浪費時間和體力精神，還不一定比吃便當更營養均衡。因此他認為，只要是煮小份量，那只會浪費錢又浪費時間，還不一定健康。