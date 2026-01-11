快訊

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

在美國找到家鄉味！4位台積電女工程師一吃驚豔 暖幫餐廳架設團購網

議員暴動高喊「美國去死」！伊朗議長警告川普：若遭攻擊 會襲美軍這基地

聽新聞
0:00 / 0:00

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇自己煮飯是否真的比外賣便宜。 示意圖／ingimage
一名女網友好奇自己煮飯是否真的比外賣便宜。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

貼文下方不少人認為還是自己煮比較好，「絕對還是有省，那些說沒省的應該都是在超商大賣場買菜吧，去菜市場一定省」、「自己煮還是會比較省，而且比較健康」、「可以，有辦法一個禮拜吃不到1000（元），但要長期煮才有感」、「我覺得一個人的話大概比買便當省一點而已，甚至同價，但吃得更多更好更健康」、「我同學跟他妹就是自己煮，一個月伙食兩個人才花了3000左右」。

也有苦主搖頭曝缺點，「一個人會有一點不太好煮，都煮一點點，時間會拉得很長，剩一點點錢，最後就會覺得我還不如買個便當」、「妳的電、水、瓦斯都是成本，只是沒有算進去而已，基本上都是差不多的價錢」、「會（省錢），但就會很累」、「我一個人住，感覺自己煮比較吃得飽，跟外面相比少油少鹽比較健康，但缺點是比較難吃」。

還有人透露，自己曾經實驗過自煮與外食差異，吃便當一個月只要6000，自煮大約4000至5000，雖然有省但更多是浪費時間和體力精神，還不一定比吃便當更營養均衡。因此他認為，只要是煮小份量，那只會浪費錢又浪費時間，還不一定健康。

外食 下廚 省錢

延伸閱讀

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

無懼瑞幸咖啡！路易莎新品牌「白霧時光」亮相搶攻外食餐飲商機 憑什麼售價翻倍？

台人愛吃外食？日遊客聽導遊1句話好納悶 2大咖作家驚喜現身解答

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

相關新聞

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

紅色炸彈變「討債單」？ 網教戰1招優雅反擊：別當冤大頭

收到婚禮邀請本是喜事一樁，但若對方用強迫中獎的方式討紅包，恐怕只會讓人感到困擾。有一名女網友分享近日收到一位友人突然傳來的Google表單，打開一看竟是婚宴邀請，但表單內只有兩個選項：「一定出席！」以及「無法出席，只好轉帳紅包QQ」。這種「不去也得給錢」的強硬問法讓她相當傻眼，直呼尷尬。

衛生紙包裝袋別亂丟！拆開竟是「10公升專用垃圾袋」 網激推：好用到不行

一名女網友近日在Threads分享，某天拆完一整串衛生紙後，正準備把外包裝丟掉時，被老公及時阻止，提醒她「這個不能丟，因為它本身就是垃圾袋」。認真看才發現，該包裝竟然印有「新北市指定垃圾袋」字樣，容量還有10公升，驚喜直呼「蠻大的、好喜歡」。

暖暖包用一半別丟！她曝多1步驟「續命」 網實測：隔天還會熱

寒流來襲，暖暖包成為許多民眾出門必備的禦寒神器，雖然不少人知道可以透過隔絕空氣來暫停發熱，但一名網友近日分享更進階的「續命妙招」，只要多一個簡單步驟，就能解決暖暖包受潮結塊的問題，讓它能分好幾天使用，實測效果讓網友驚呼：「長知識了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。