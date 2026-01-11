買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。許多人指出，這是老一輩常見的節儉習慣，認為使用高科技電器就是耗電、花錢。針對這種情況，網友們紛紛獻策，其中呼聲最高的解法並非強迫長輩開暖氣，而是改用「電熱毯」。

多數過來人經驗分享，電熱毯耗電量極低，且能直接讓身體接觸到溫暖，對於習慣在床上或沙發上休息的長輩來說，既有感又省電，接受度遠高於暖風機。此外，傳統的「鹵素電暖器」因為會發出紅光，給長輩一種視覺上的溫暖與時代感，加上操作簡單，也是不錯的替代方案。

除了更換設備，也有網友建議採取「心理戰術」，例如可以告知長輩現在的變頻冷暖氣其實非常省電，開一整天的電費可能還買不起一個便當；更直接的方式是提醒長輩，若因此感冒、中風或引發心血管疾病，住院與看醫生的費用將遠高於電費，通常提到健康與醫療費，長輩態度就會軟化。也有科技派網友建議，直接將電費改由子女帳戶扣款，並使用手機App遠端幫長輩開啟暖氣，讓他們「不知不覺」地享受溫暖。

事實上，台灣冬季雖然不長，但濕冷氣候往往讓人體感溫度更低。聯合新聞網曾有討論指出，雖然變頻冷暖空調與單冷機種價差不大，且暖氣效率優於傳統電熱器，但普及率仍不如預期。主要原因除了台灣冬天短暫外，許多長輩根深蒂固認為暖氣耗電，或覺得吹久了空氣乾燥不適，寧願多穿幾件衣服或蓋厚棉被。

專家建議，面對不願開暖氣的長輩，除了添購電熱毯、保暖衣物外，溝通時應強調「健康成本」高於「電費成本」，並主動承擔電費支出，較能打破長輩的省錢心魔。