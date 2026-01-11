快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友建議子女可善用智慧家電功能，透過遠端幫忙開暖氣並設定溫度，直接解決長輩「捨不得開」的心理障礙。示意圖／Ingimage
有網友建議子女可善用智慧家電功能，透過遠端幫忙開暖氣並設定溫度，直接解決長輩「捨不得開」的心理障礙。示意圖／Ingimage

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。許多人指出，這是老一輩常見的節儉習慣，認為使用高科技電器就是耗電、花錢。針對這種情況，網友們紛紛獻策，其中呼聲最高的解法並非強迫長輩開暖氣，而是改用「電熱毯」。

多數過來人經驗分享，電熱毯耗電量極低，且能直接讓身體接觸到溫暖，對於習慣在床上或沙發上休息的長輩來說，既有感又省電，接受度遠高於暖風機。此外，傳統的「鹵素電暖器」因為會發出紅光，給長輩一種視覺上的溫暖與時代感，加上操作簡單，也是不錯的替代方案。

除了更換設備，也有網友建議採取「心理戰術」，例如可以告知長輩現在的變頻冷暖氣其實非常省電，開一整天的電費可能還買不起一個便當；更直接的方式是提醒長輩，若因此感冒、中風或引發心血管疾病，住院與看醫生的費用將遠高於電費，通常提到健康與醫療費，長輩態度就會軟化。也有科技派網友建議，直接將電費改由子女帳戶扣款，並使用手機App遠端幫長輩開啟暖氣，讓他們「不知不覺」地享受溫暖。

事實上，台灣冬季雖然不長，但濕冷氣候往往讓人體感溫度更低。聯合新聞網曾有討論指出，雖然變頻冷暖空調與單冷機種價差不大，且暖氣效率優於傳統電熱器，但普及率仍不如預期。主要原因除了台灣冬天短暫外，許多長輩根深蒂固認為暖氣耗電，或覺得吹久了空氣乾燥不適，寧願多穿幾件衣服或蓋厚棉被。

專家建議，面對不願開暖氣的長輩，除了添購電熱毯、保暖衣物外，溝通時應強調「健康成本」高於「電費成本」，並主動承擔電費支出，較能打破長輩的省錢心魔。

暖氣 家電 保暖 長輩

延伸閱讀

冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下！醫示警：5習慣成致命組合

台灣飯店輸在這！不是房價或位置 缺1設備日本遊客當場崩潰

隨手關燈真的省電？能源署揭真相：用錯燈具反而更耗電

插頭沒拔就在偷電！盤點家中5大「待機耗電王」 關機也沒用

相關新聞

自煮真比外食省？內行人搖頭曝真相：沒省多少還不一定健康

一名女網友在Dcard發文提問，在物價上漲的時代，自己煮食是否比買便當省錢，表示除了油、鹽、糖可以在量販店買，不計算時間成本的話，其它食材若到市場採購會否較省。

買了暖氣被當裝飾品 過來人教戰「一句話」破解長輩心魔

近期強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒衣物與家電。然而，一名網友在PTT發文抱怨，每逢天氣變冷，家中的長輩就會不斷傳訊息抱怨，甚至冷到發抖，但當晚輩貼心購買暖氣機或暖風扇供其使用時，長輩卻又以「浪費電」為由拒絕開啟，寧願挨凍也不願使用電器，讓原PO感到相當無奈，不知道該如何溝通。

站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

紅色炸彈變「討債單」？ 網教戰1招優雅反擊：別當冤大頭

收到婚禮邀請本是喜事一樁，但若對方用強迫中獎的方式討紅包，恐怕只會讓人感到困擾。有一名女網友分享近日收到一位友人突然傳來的Google表單，打開一看竟是婚宴邀請，但表單內只有兩個選項：「一定出席！」以及「無法出席，只好轉帳紅包QQ」。這種「不去也得給錢」的強硬問法讓她相當傻眼，直呼尷尬。

衛生紙包裝袋別亂丟！拆開竟是「10公升專用垃圾袋」 網激推：好用到不行

一名女網友近日在Threads分享，某天拆完一整串衛生紙後，正準備把外包裝丟掉時，被老公及時阻止，提醒她「這個不能丟，因為它本身就是垃圾袋」。認真看才發現，該包裝竟然印有「新北市指定垃圾袋」字樣，容量還有10公升，驚喜直呼「蠻大的、好喜歡」。

暖暖包用一半別丟！她曝多1步驟「續命」 網實測：隔天還會熱

寒流來襲，暖暖包成為許多民眾出門必備的禦寒神器，雖然不少人知道可以透過隔絕空氣來暫停發熱，但一名網友近日分享更進階的「續命妙招」，只要多一個簡單步驟，就能解決暖暖包受潮結塊的問題，讓它能分好幾天使用，實測效果讓網友驚呼：「長知識了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。