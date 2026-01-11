站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，因此希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

原PO在Threads上坦言，自己其實並未藏肚，只是近期天氣轉涼，穿著厚重衣物加上外套，導致身形變得不明顯，雖然身體疲憊，但面對閃閃發亮的好孕吊飾，內心仍感到有些尷尬與卻步，深怕引來異樣眼光。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒地鼓勵原PO大方使用。許多通勤族坦言，搭車時往往都在滑手機或發呆，很容易忽略周遭環境，若有顯眼的燈光提醒，反而能讓他們從放空的狀態中回神，及時察覺有孕婦需要座位；也有路人表示，這盞「魔法小燈」能有效避免誤判的尷尬，畢竟冬天穿得厚，有時真的很難分辨對方是懷孕還是只是衣服蓬鬆，若看到明確的燈號，絕對會毫不猶豫地起身讓座。

此外，不少過來人分享自身經驗，指出冬天穿著厚重衣物確實最容易被忽視，這種時候反而最危險，強烈建議為了自身與寶寶的安全，一定要將徽章掛在顯眼處並開啟。更有網友感性喊話，認為孕婦肚子裡的孩子是台灣的未來，值得所有乘客一起守護，鼓勵原PO為了往後的生、心理健康，不需要感到不好意思，這份勇氣是為了給寶寶最好的保護。