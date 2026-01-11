紅色炸彈變「討債單」？ 網教戰1招優雅反擊：別當冤大頭

收到婚禮邀請本是喜事一樁，但若對方用強迫中獎的方式討紅包，恐怕只會讓人感到困擾。有一名女網友分享近日收到一位友人突然傳來的Google表單，打開一看竟是婚宴邀請，但表單內只有兩個選項：「一定出席！」以及「無法出席，只好轉帳紅包QQ」。這種「不去也得給錢」的強硬問法讓她相當傻眼，直呼尷尬。

原PO在Threads發文表示，與該名男友人雖然沒有交惡，但交情並沒有深厚到適合參與彼此人生大事的程度，且對於男方未婚妻更是完全陌生，面對這份突如其來的「紅色炸彈」，她陷入兩難，不知道該如何回覆才不失禮，又不至於讓自己當冤大頭。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對於這種「強迫討紅包」的行徑感到不以為然，痛批新人「吃相難看」、「把婚禮當成斂財工具」，不少網友建議原PO直接無視，既然對方都沒禮貌地亂炸一通，自己也不需要太客氣，已讀不回或是直接關掉表單是最好的處理方式；也有人幽默表示，可以自製第三個選項「無法出席，心意到就好」或是直接封鎖對方。

對於如何優雅拒絕，網友也紛紛獻策。有人建議可以禮貌性回覆「恭喜，當天已有安排不克參加」，並絕口不提紅包之事；也有人直言，這種透過表單亂槍打鳥的邀請，通常只是為了湊人數或收禮金，根本不需要感到愧疚。更有網友分享自身經驗，遇到類似情況直接將對方封鎖，省得日後還被追討滿月酒紅包。

不少人認為，隨著時代變遷，婚宴形式越來越簡化，但基本的禮數和尊重仍不可少，發送喜帖前應先詢問意願，而非用這種強迫中獎的方式讓人感到不適。畢竟，紅包代表的是祝福，而非入場費，若為了收錢而破壞了朋友間的情誼，恐怕得不償失。