聯合新聞網／ 綜合報導
送紅包本是祝福之意，但若變成強迫性的「入場費」，反而會讓賓客感到反感。 示意圖／ingimage
送紅包本是祝福之意，但若變成強迫性的「入場費」，反而會讓賓客感到反感。 示意圖／ingimage

收到婚禮邀請本是喜事一樁，但若對方用強迫中獎的方式討紅包，恐怕只會讓人感到困擾。有一名女網友分享近日收到一位友人突然傳來的Google表單，打開一看竟是婚宴邀請，但表單內只有兩個選項：「一定出席！」以及「無法出席，只好轉帳紅包QQ」。這種「不去也得給錢」的強硬問法讓她相當傻眼，直呼尷尬。

原PO在Threads發文表示，與該名男友人雖然沒有交惡，但交情並沒有深厚到適合參與彼此人生大事的程度，且對於男方未婚妻更是完全陌生，面對這份突如其來的「紅色炸彈」，她陷入兩難，不知道該如何回覆才不失禮，又不至於讓自己當冤大頭。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對於這種「強迫討紅包」的行徑感到不以為然，痛批新人「吃相難看」、「把婚禮當成斂財工具」，不少網友建議原PO直接無視，既然對方都沒禮貌地亂炸一通，自己也不需要太客氣，已讀不回或是直接關掉表單是最好的處理方式；也有人幽默表示，可以自製第三個選項「無法出席，心意到就好」或是直接封鎖對方。

對於如何優雅拒絕，網友也紛紛獻策。有人建議可以禮貌性回覆「恭喜，當天已有安排不克參加」，並絕口不提紅包之事；也有人直言，這種透過表單亂槍打鳥的邀請，通常只是為了湊人數或收禮金，根本不需要感到愧疚。更有網友分享自身經驗，遇到類似情況直接將對方封鎖，省得日後還被追討滿月酒紅包。

不少人認為，隨著時代變遷，婚宴形式越來越簡化，但基本的禮數和尊重仍不可少，發送喜帖前應先詢問意願，而非用這種強迫中獎的方式讓人感到不適。畢竟，紅包代表的是祝福，而非入場費，若為了收錢而破壞了朋友間的情誼，恐怕得不償失。

紅包 婚禮 朋友 結婚

相關新聞

站到腰痠也不敢開口！她曝好孕吊飾「這功能」超尷尬 網鼓勵：絕對要用

台北捷運為了體貼孕婦，特別推出「好孕吊飾」，讓準媽媽們能更安心搭乘。然而，近日一名孕婦表示，雖然自己站到腰很痠，卻總是不好意思開口請求讓座，即使鼓起勇氣去領取了新款的LED好孕吊飾，但因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，希望能獲得大家的支持，讓她有勇氣在車廂內點亮這盞小燈。

紅色炸彈變「討債單」？ 網教戰1招優雅反擊：別當冤大頭

衛生紙包裝袋別亂丟！拆開竟是「10公升專用垃圾袋」 網激推：好用到不行

一名女網友近日在Threads分享，某天拆完一整串衛生紙後，正準備把外包裝丟掉時，被老公及時阻止，提醒她「這個不能丟，因為它本身就是垃圾袋」。認真看才發現，該包裝竟然印有「新北市指定垃圾袋」字樣，容量還有10公升，驚喜直呼「蠻大的、好喜歡」。

暖暖包用一半別丟！她曝多1步驟「續命」 網實測：隔天還會熱

寒流來襲，暖暖包成為許多民眾出門必備的禦寒神器，雖然不少人知道可以透過隔絕空氣來暫停發熱，但一名網友近日分享更進階的「續命妙招」，只要多一個簡單步驟，就能解決暖暖包受潮結塊的問題，讓它能分好幾天使用，實測效果讓網友驚呼：「長知識了」。

冬天穿過但不髒的衣服該放哪？網秒懂指1物：座位變超小

冬季天氣寒冷，即使穿得厚重也不太會流汗，不少人清洗衣服的頻率也跟著下降。對此，一名網友分享，房間裡堆滿「穿過一兩次」的帽T和褲子，既不到需要清洗，又沒乾淨到能收回衣櫃，讓他相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她崩潰「為何冬天蚊子比夏天多？」 專家曝種類：壽命最長3周

冬天一定就沒有蚊子嗎？有一名女網友表示進入冬天後，原以為比較沒蚊子，沒想到卻變多了，讓她非常崩潰，也好奇到底從哪裡出現的？貼文一出，不少苦主也深有同感，專家則解釋冬天蚊子的種類，並且教導民眾如何防範蚊子的騷擾。

