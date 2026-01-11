衛生紙包裝袋別亂丟！拆開竟是「10公升專用垃圾袋」 網激推：好用到不行

一名女網友近日在Threads分享，某天拆完一整串衛生紙後，正準備把外包裝丟掉時，被老公及時阻止，提醒她「這個不能丟，因為它本身就是垃圾袋」。認真看才發現，該包裝竟然印有「新北市指定垃圾袋」字樣，容量還有10公升，驚喜直呼「蠻大的、好喜歡」。

原PO也在留言區補充，差點就不小心丟掉一個垃圾袋，幸好老公叫住她，表示這種袋子拿來裝回收也非常方便，而且可以重複使用很多次，「我們上次換回收的袋子，應該一兩個月前了」。同時附上一張衛生紙包裝照，讓不少網友驚覺不起眼的包裝原來暗藏用途。

貼文曝光後，有網友質疑「只有我覺得台北市政府規定垃圾要買專用袋，裝垃圾再丟垃圾車，非常不合理嗎？我中部人只有聽過、沒看過專用垃圾袋長怎樣」、「垃圾專用垃圾袋政策，本身就是製造垃圾」。

另一派網友則認為這類包裝本來就該再利用，「我都把衛生紙外包裝拿來裝能回收的罐子，那些再拿去給附近的回收婆婆去賣，甚至有比較大的垃圾提袋快不能用，也會拿來裝紙箱回收的」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用，直接丟也太浪費、太不環保」。

也有不少人肯定，「做在衛生紙包裝我覺得很好耶」、「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」、「真正的環保意義」。不過，也有網友提醒實際上的限制「這如果拆錯方法就報廢了吧」。

事實上，新北市政府環境保護局近期也曾在官方IG粉專提醒，民眾對於衛生紙包裝的「回收方式」常有誤解。環保局指出，購買整串衛生紙時，外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋類，只要確認袋子乾淨、鋪平後，就可以交給回收人員，但單包衛生紙本身包覆紙捲的「衛生紙產品袋」，則屬於一般垃圾，不可回收。