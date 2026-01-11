暖暖包用一半別丟！她曝多1步驟「續命」 網實測：隔天還會熱

寒流來襲，暖暖包成為許多民眾出門必備的禦寒神器，雖然不少人知道可以透過隔絕空氣來暫停發熱，但一名網友近日分享更進階的「續命妙招」，只要多一個簡單步驟，就能解決暖暖包受潮結塊的問題，讓它能分好幾天使用，實測效果讓網友驚呼：「長知識了」。

這名女網友在Threads發文分享，暖暖包發熱的原理是鐵粉接觸到空氣中的氧氣產生氧化作用，因此她習慣在暫時用不到時，將暖暖包放入夾鏈袋中密封，藉此阻絕空氣以暫停反應。不過她發現，單純放入袋中容易因為袋內殘留的水氣，導致下次拿出來使用時，暖暖包出現「結塊」變硬的現象，影響發熱效果。

為了改善這個問題，原PO嘗試改良做法，在放入夾鏈袋密封前，先用一張衛生紙將暖暖包包裹起來。經過實測，衛生紙能有效吸附袋內多餘的水氣，防止鐵粉受潮結塊，等到下次要用時，暖暖包依然鬆軟且能迅速恢復發熱，成功讓一個暖暖包延長使用壽命，分攤到好幾天使用。

貼文曝光後，許多人紛紛大讚這是真正的生活智慧王，直言現在才知道這個方法，感嘆之前浪費了好多用沒多久就丟的暖暖包；也有實測過的網友回報，照著做真的有效，隔天拿出來真的還會熱。

此外，留言區也釣出其他生活達人分享不同的小撇步。有網友建議密封前可以先坐著壓在夾鏈袋上，盡量把空氣擠乾淨再封口，效果會更好；也有人好奇是否能放乾燥劑，「如果乾燥劑不怕熱的話，也許可以？」