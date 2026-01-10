快訊

冬天穿過但不髒的衣服該放哪？網秒懂指1物：座位變超小

聯合新聞網／ 綜合報導
冬季天氣寒冷，即使穿得厚重也不太會流汗，不少人清洗衣服的頻率也跟著下降。示意圖／AI生成
冬季天氣寒冷，即使穿得厚重也不太會流汗，不少人清洗衣服的頻率也跟著下降。對此，一名網友分享，房間裡堆滿「穿過一兩次」的帽T和褲子，既不到需要清洗，又沒乾淨到能收回衣櫃，讓他相當困擾。

這名網友在社群平台「Threads」表示，冬天有一個問題，就是房間裡有一堆穿過1-2次的帽T和褲子，因為想要每天更換不同穿搭，那些穿過的衣服沒有髒到需要清洗，又沒有乾淨到可以收回衣櫃，讓他直呼「超困擾」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「椅子就真的超好用，我買了吊衣桿，衣服應該還是在椅子上」、「我的在椅背上，現在座位變超小」、「椅背上的衣服越疊越多了，感覺椅子都快倒了⋯」、「不然椅子是拿來幹嘛的」、「所以一定會有一張一直長衣服出來的神奇椅子」、「每個房間都有一張椅子不是拿來坐的」。

此外，也有網友回應「發現用電子衣櫥是最佳解」、「有錢：電子衣櫃、沒錢：吊衣架、窮到不行：放椅子上、連椅子都沒有：存錢買椅子」、「我會限制自己一週要把兩件褲子穿髒、三件上衣穿髒，這樣週末就能固定洗」、「我分兩個洗衣籃，一個放確定要洗的，一個放還可以穿但暫時不洗的」。

不過，「萬秀洗衣店」第三代傳人張瑞夫也現身留言區，指出「對於像褲子、上衣這種貼身、容易吸溼氣和人體油脂、皮屑組織的衣物，還是建議穿出門回來就洗，因為這些溼氣和微生物、皮屑組織作用，除了可能有味道，也可能造成斑點喔」。

椅子 房間 衣架 穿搭

