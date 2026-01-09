帶長輩出遊要注意什麼？ 過來人曝2注意事項：良心建議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
帶長輩出去玩「眉角」很多，尤其是否方便上廁所以及行程不要排太滿是兩個要注意事項。示意圖／AI生成
許多子女不想要父母退休後只窩在家裡，於是會安排時間帶雙親出遊。有一名女網友想帶爸媽去台南玩，但擔心長輩不按牌理出牌，自己會控制不住他們，因此發文詢問大家「帶長輩出去玩要注意什麼？」不少過來人建議最好要讓老人家方便上廁所，並且行程不要排得太緊湊。

原PO在PTT發文表示，很久沒有帶爸媽出門玩，最近計畫要帶他們去台南兩天一夜遊，交通會以高鐵加上計程車為主，且活動範圍都在市區，因此不會讓兩老太累。只不過她很擔心長輩不按牌理出牌，做出一些很荒謬的事，因此上網想問過來人的經驗，看看有什麼需要注意的？

不少網友紛紛給予各種建議，「如果是國內不用擔心，他們自己逛就好，如果是國外就真的慘，很累隨時出意外」、「帶到國華街讓他們逛街吃吃喝喝最安全」、「下次直接報名社區老人旅遊團，吃喝安排好、遊覽車接送，住的都不錯」、「最好是跟團，不然累的勒」、「包車比較輕鬆」、「老一輩的很喜歡去廟，可以安排」。

有經驗的過來人則點名方便上廁所行程不要排太滿是最重要兩關鍵，「每半個小時一次廁所、吃飯要準時」、「去每個地點必定要能方便去廁所，這點一定要筆記下來」、「休息時間多一點，方便上廁所，其他就看老人家的喜好」、「應該是廁所」、「隨時都要有廁所、行程鬆一點、吃好一點」、「行程別太滿，良心建議」、「行程排鬆一點和適時地找地方坐著休息」、「安排多一點休息時間，輕鬆一點」。

