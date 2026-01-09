她崩潰「為何冬天蚊子比夏天多？」 專家曝種類：壽命最長3周

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為地下家蚊。圖／北市環保局提供
冬天一定就沒有蚊子嗎？有一名女網友表示進入冬天後，原以為比較沒蚊子，沒想到卻變多了，讓她非常崩潰，也好奇到底從哪裡出現的？貼文一出，不少苦主也深有同感，專家則解釋冬天蚊子的種類，並且教導民眾如何防範蚊子的騷擾。

這名女網友在PTT以「冬天蚊子是不是比夏天多」為題發文，她說天氣變冷後，感覺蚊子也變多了，雖然白天還好，但晚上要睡覺時就可以聽到蚊子在耳邊狂叫。原PO不解家裡的紗窗沒破洞，附近也沒有積水，進出房間也都會迅速地把門關上，但依然聽得到蚊子「嗡~嗡」的聲音。

她想破頭還是想不通蚊子到底從哪裡進到房間的，「有可能是冷氣孔嗎？還是底下門縫？完全想不到是從哪鑽進來，真的快崩潰」。

貼文引起熱議，「冬天室內比較溫暖，加上人的體溫」、「覺得白天戶外也很多，可能今年冬天不冷的關係」、「夏天蚊子比較願意待在戶外，冬天會往室內跑」、「蚊子真的不應該存在世界上」、「排油煙機通往室外的孔洞？」、「有說法是夏天太熱，蚊子幼蟲被熱死了」。

不少苦主也哀號，「對，我也用電蚊拍拍了好幾隻，非常誇張」、「我們家也是！夏天幾乎沒有，冬天一堆」、「我們家也是！應該是因為冬天室內比較溫暖」；還有內行人解釋冬天的蚊子種類，「地下家蚊，會從孔道出來，但找不到來源」、「地下家蚊，廁所排水管孔，丟藥劑改善」。

對此，環境清潔業者在官網解釋，冬天出現的蚊子是「地下家蚊」，這種蚊子常孳生在汙水管線、化糞池內，很容易在室內封閉的空間發現這種蚊子，並透過管線連通屋內的通道默默地飛入，因此才會讓人以為冬天蚊子比夏天多。

文章透露，地下家蚊的壽命大約一至三周，而且雌蚊的壽命會比雄蚊來得更長，季節不會影響牠們的活動，所以當冬天來臨，其他的蚊蟲消失，反而凸顯了地下家蚊的活躍。至於該如何防範地下家蚊的侵擾，就需要對潛在的孳生源進行控制，如清除地下室中的積水、保持化糞池的清潔、裝置可活動的排水孔蓋等，採取有效的冬天蚊子處理與滅蚊措施，就能夠減少牠們對我們的騷擾。

