早餐店紙袋為何要印圖案？網笑「純白」沒食慾 業者曝原因

台灣的小吃攤、早餐店都會用紙袋來裝餐點，但你是否有發現這些紙袋都會印上可愛的卡通圖案？有網友好奇這種紙袋通常用完就丟，純色反而更省成本，不懂為何非得要印製圖案。貼文引起不少討論，有過來人提供可能的答案。

這名網友在Dcard發文表示，早餐店的紙袋都是一次性消耗品，多數人吃完餐點後就直接把袋子丟了，所以根本不需要印製圖案，用純色更省成本不是嗎？他說如果是廠商或早餐店怕把大小搞錯，那印製數字或做記號反而更明確，因此想問大家，「早餐店用的紙袋為什麼一定要印圖案？」

貼文引起眾人熱議，「光看袋子，味道都飄出來了」、「沒圖案一律不吃」、「不單調且蠻可愛的」、「就跟奶茶的封膜上有笑話，就覺得比較好喝又開心」、「沒有圖案少了點傳統早餐店的味」、「整個白色的看起來就很難吃」。

不少人也紛紛猜測可能的原因，「有圖案真的蠻可愛，純白的紙袋沾到油污很明顯，圖案可以分散注意力」、「也許是這種早餐店剛在台灣流行的時候，可能是爸爸媽媽那一輩小時候吧，大家覺得紙袋上有印圖案很酷很新奇，很有吃西式外食的感覺」、「用這袋子會比較有食慾耶，反而單色牛皮紙看起來還好，雖然質感上感受不同」、「台灣不流行留白美，老人家也會忌諱一片白白的外觀，覺得觸霉頭」、「因為空白的比較貴，包含紙盒紙碗幾乎都是」。

還有家中開店的網友分享經驗，「我家開早餐店，我覺得這樣很好區分正面背面，這種袋子的口一定會做不一樣長，才可以在全新的狀態下很容易打開，把漢堡放進去，可是長邊一定要朝下，食物才不會髒掉」、「我們家賣吃的，純白紙碗反而比印圖案的貴，所以可能省成本吧」、「我家早餐店，紙袋我不確定，但封口膜全透明的話比有笑話的還貴喔」。