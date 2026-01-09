快訊

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

日本玩不膩？他好奇去幾次才沒新鮮感 過來人分享玩法：每次都是新體驗

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選。歐新社
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選。歐新社

台灣人愛去日本玩，原因不外乎距離近、食物好吃、物價便宜，但太常去難道不會覺得膩嗎？有一名網友透露去了幾次日本，加上年紀變大，開始對於日本旅遊有點膩了，他好奇大家平均去幾次才會覺得沒新鮮感？貼文一出，許多過來人提供玩不膩的各種方法給原PO參考。

原PO在PTT以「去日本幾次會感覺開始膩了」為題發文，他說自己還記得剛去日本玩的時候很興奮，雖然之後還去過5、6次，但隨著年紀變大後，似乎喜悅的感覺也慢慢消失了。

對此他好奇想知道一般人平均去日本幾次就會開始膩了，「例如去大阪幾次就膩、去東京幾次就膩，有沒有掛？」

貼文引起眾人熱議，「3次之後就不會有特別想去的想法了」、「我也差不多4、5次之後新奇感降低」、「對日本沒嚮往的大概2次都不想去了，有嚮往的基本上可以去一輩子」、「不會日文去個3次就膩了」、「一年5次就有點膩了」、「不同年齡感受不同，不會膩」、「日本那麼大只會去大阪、東京喔？」

還有不少玩家分享玩不膩的經驗，「要跑比較鄉下，大城市都差不多算是入門」、「去東京很像去台北，去大阪才像去日本」、「就換不同玩法啊，比如我東京去很多次了，上次去改成騎自行車為主，感覺完全不同」、「都沒膩過，跟不同的人、不同的玩法，日本每次都是全新的體驗」、「去二線城，又是一種完全不同感受」、「不會安排？冬天滑雪泡溫泉，夏天音樂祭，一堆期間限定展覽，怎麼會無聊？」、「那你一定一堆地方都還沒去過，從北海道到沖繩，每個區域就算只去一次玩超過10趟了」。

日本

延伸閱讀

中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

日本畫家吉田瑠美手繪稿贈台南北門公所 緬懷北門阿祖

好讀周報／宜蘭外海「隱沒帶地震」深夜強震 日本也可感受到

萊爾富上架日本超夯飲料 一票人搶囤貨：1瓶才39元

相關新聞

日本玩不膩？他好奇去幾次才沒新鮮感 過來人分享玩法：每次都是新體驗

台灣人愛去日本玩，原因不外乎距離近、食物好吃、物價便宜，但太常去難道不會覺得膩嗎？有一名網友透露去了幾次日本，加上年紀變大，開始對於日本旅遊有點膩了，他好奇大家平均去幾次才會覺得沒新鮮感？貼文一出，許多過來人提供玩不膩的各種方法給原PO參考。

2026南韓「無紙本入境」時代 達人實測通關神速：行李都還沒出來

旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」近日在臉書分享最新入境實測，指出韓國已逐步邁入「無紙本入境」時代，並實際感受到仁川機場入境流程明顯加快。其中對台灣旅客而言，最關鍵的變化之一，就是可直接使用 SES（Smart Entry Service）通道入境，大幅縮短通關時間。

背包裡「長長一支」遭海關攔查 她尷尬直呼：i人社死現場

不論出境或入境，在機場海關都得要經過行李安檢，以防民眾攜帶違禁品上飛機。曾參加過海峽兩岸閩南語音樂大獎賽的季軍得主蘇金羚日前在金門海關時，被要求將包包裡「長長的一支」拿出來檢查，她尷尬地將比賽獎盃拿出來，直呼「i人的社死現場」。

年薪150萬不敢生！他嘆「中產階級真的消失」 一票共鳴：都在補貼別人

一名Dcard網友以「中產階級正在消失原來是真的」為題發文，分享自身處境引發熱議。原PO表示自己為84年次，年薪約150萬元、存款破百萬，在台中租屋、無房僅有一輛國產車，雖有女友卻不敢生小孩。他坦言，過去對「中產階級會消失」的說法半信半疑，直到實際檢視稅制與補助制度後，才感受到結構性的壓力。

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

這幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都出現嚴寒低溫，對於許多機車騎士來說真的是苦不堪言。有一名女網友剛搬到新竹半年，就因為天氣太冷，騎車得要穿6件外套才能保暖，讓她求助在地人有沒有更好穿又保暖的外套。貼文引起熱議，多數人提醒新竹風很大，重點在於防風而不是保暖。

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

台灣跟中國大陸的官方語言都是中文，口音卻大不同。近日，一名外國網友在社群平台「Reddit」指出，自己認為台灣人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。