日本玩不膩？他好奇去幾次才沒新鮮感 過來人分享玩法：每次都是新體驗

台灣人愛去日本玩，原因不外乎距離近、食物好吃、物價便宜，但太常去難道不會覺得膩嗎？有一名網友透露去了幾次日本，加上年紀變大，開始對於日本旅遊有點膩了，他好奇大家平均去幾次才會覺得沒新鮮感？貼文一出，許多過來人提供玩不膩的各種方法給原PO參考。

原PO在PTT以「去日本幾次會感覺開始膩了」為題發文，他說自己還記得剛去日本玩的時候很興奮，雖然之後還去過5、6次，但隨著年紀變大後，似乎喜悅的感覺也慢慢消失了。

對此他好奇想知道一般人平均去日本幾次就會開始膩了，「例如去大阪幾次就膩、去東京幾次就膩，有沒有掛？」

貼文引起眾人熱議，「3次之後就不會有特別想去的想法了」、「我也差不多4、5次之後新奇感降低」、「對日本沒嚮往的大概2次都不想去了，有嚮往的基本上可以去一輩子」、「不會日文去個3次就膩了」、「一年5次就有點膩了」、「不同年齡感受不同，不會膩」、「日本那麼大只會去大阪、東京喔？」

還有不少玩家分享玩不膩的經驗，「要跑比較鄉下，大城市都差不多算是入門」、「去東京很像去台北，去大阪才像去日本」、「就換不同玩法啊，比如我東京去很多次了，上次去改成騎自行車為主，感覺完全不同」、「都沒膩過，跟不同的人、不同的玩法，日本每次都是全新的體驗」、「去二線城，又是一種完全不同感受」、「不會安排？冬天滑雪泡溫泉，夏天音樂祭，一堆期間限定展覽，怎麼會無聊？」、「那你一定一堆地方都還沒去過，從北海道到沖繩，每個區域就算只去一次玩超過10趟了」。