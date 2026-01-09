2026南韓「無紙本入境」時代 達人實測通關神速：行李都還沒出來

旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」近日在臉書分享最新入境實測，指出韓國已逐步邁入「無紙本入境」時代，並實際感受到仁川機場入境流程明顯加快。其中對台灣旅客而言，最關鍵的變化之一，就是可直接使用SES（Smart Entry Service，智慧入境服務自動通關系統）通道入境，大幅縮短通關時間。

不奇而遇表示，雖然韓國官方公告將於2026年起全面改採「電子入境卡」，目前仍處於過渡期，飛機上依舊會發放紙本入境卡，入境大廳也還找得到紙本填寫處，但在入境區已能看到大量平板與QR Code掃描點，旁邊清楚標示「NO PAPER」（不接受紙本），顯示未來全面電子化只是時間問題。

實際入境體驗中，最有感的就是通關速度的提升。不奇而遇形容，過去常是「人還在排隊，行李已經在轉盤上等」，現在則是「人都過完關了，行李還沒出來」，關鍵原因之一正是SES櫃檯的設立，讓符合資格的旅客能快速分流。

不奇而遇特別提醒，台灣旅客是SES適用對象之一。此次實測時，入境排隊過程中，現場工作人員會先確認旅客國籍，只要是台灣、日本、德國、新加坡、香港、澳門等可申請SES的國家或地區，就會被直接引導至中間櫃檯辦理，完成後即可走SES通道入境，速度明顯快上許多。

不奇而遇強調，對台灣人來說，看到SES櫃檯時「真的不用猶豫」，可以直接前往詢問與辦理，不必乖乖排在人工通道後方。他們也觀察到，目前人工通道排隊的旅客，幾乎清一色為不適用SES的中國籍旅客，甚至現場還聽到有人抱怨「為什麼大家都能走SES，就我們不行」。

最後，不奇而遇整理出入境韓國前必記的幾個重點，第一，電子入境卡取代紙本是趨勢，只是尚在過渡期；第二，台灣旅客符合SES資格，入境時可主動走向SES櫃檯；第三，善用這些新制度，能大幅減少入境時的等待與焦慮。