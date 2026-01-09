快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不論出境或入境，在機場海關都得要經過行李安檢。示意圖／AI生成

不論出境或入境，在機場海關都得要經過行李安檢，以防民眾攜帶違禁品上飛機。曾參加過海峽兩岸閩南語音樂大獎賽的季軍得主蘇金羚日前在金門海關時，被要求將包包裡「長長的一支」拿出來檢查，她尷尬地將比賽獎盃拿出來，直呼「i人的社死現場」。

蘇金羚在Threads發文表示，日前從廈門利用小三通要回台灣，在經過金門海關安檢時，被海關人員詢問背包裡放的是什麼東西，她回答「獎盃」，但對方似乎不相信，又再問了一次「長長的一支，那個東西」，蘇金羚也回應「對啊！獎盃」，最後海關人員要求查看，她也配合地將獎盃拿出來檢查。

當金碧輝煌的獎盃拿出來後，蘇金羚覺得有點尷尬，直呼「i人的社死現場」，但也能理解海關人員的職責，希望可以確認實體物品，以策安全。

不少過來人也分享過海關的經驗，「我在泰國過海關的時候，海關還貼心的拿個包裝袋幫我裝著（獎盃）」、「我也有同樣的經歷，當場把幾套飛鏢和獎杯取出核實」、「美國出境安檢時，七歲兒子的包包被攔下來檢查，結果翻一翻拿出了一架在航母博物館買的金屬F-14」、「長輩飛外島時，帶了保溫瓶，2000cc的託運，結果都入關了還被叫去開行李，因為保溫瓶裡塞滿冰塊，X光機很難判斷那是啥」。

有海關安檢人員留言解釋，只要外型異常，材質、長度等會在X光看起來怪怪的物品，都會請旅客拿出來確認有無安全疑慮，「因為對妳來說是獎盃，但是對我們來說在X光機下看起來屬於不明物體」。

背包裡「長長一支」遭海關攔查 她尷尬直呼：i人社死現場

